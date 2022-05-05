CHP'deki adaylık savaşında bomba iddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun önünü açan bir siyaset izliyor olabilir mi?

CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı Karadeniz turu sonrası yeniden alevlenen adaylık savaşında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir stratejisi olabileceği ihtimali siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.
İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇAN BİR SİYASET İZLİYOR OLABİLİR Mİ?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında, "Acaba Kılıçdaroğlu sadece kendi partisini değil, seçmeni de aldatan ve sadece İmamoğlu'nun önünü açan bir siyaset izliyor olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
KILIÇDAROĞLU ADAY MI YOKSA İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ MÜ AÇIYOR?
Siyasetin gündemi bayrama rağmen değişmedi. Sabah akşam yine televizyonlarda 6'lı 28 Şubat İttifakı etrafında dönen ayak oyunları konuşuldu.
Aslında masa dağıldı. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki masa dağıldı.
Şimdi herhalde onu dışlamadan masanın devam etmesi sağlanacak. Çünkü hem onun hem de diğerlerinin -7'nci ayak HDP de dahil- masa olmadan seçimi kazanmaları mümkün değil. Birbirlerine mahkûmlar...
Çünkü bütün ekonomik sarsıntıya ve kriz tellallığına rağmen hiçbirinin oyunda anlamlı bir yükseliş yok. Ülkenin hiçbir temel meselesinde anlaşamasalar bile o masa devam edecek.
Kılıçdaroğlu da bunu biliyor ve ahir ömründe yakaladığı bu tarihi fırsatı kaçırmak istemiyor. Ancak çok sevdiği "dostları" da onu istemiyor.
Birileri karnından konuşurken DEVA Başkanı Ali Babacan açık açık söyledi:
"Aday göstereceğimiz cumhurbaşkanı, misal özelleştirme konusunda ne diyecek belli değil. Önce programda anlaşmalıyız, yoksa böyle bir tablo vatandaşın güvenini sağlayabilir mi?" Tam da foncu medyanın aradığı şeydi bu... Hemen harekete geçtiler ve İmamoğlu güzellemeleri başladı. Mesela, İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı "anne kart" ve "halk ekmek" gibi iki "büyük icraatı" çok beğeniliyormuş...
Hayret etmemek elde değil.