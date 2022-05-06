CHP'de 'sığınmacı' kavgası! Faik Öztrak'tan Canan Kaftancıoğlu'na yanıt geldi

SÖYLEMEK ÇOK KOLAY AMA GERÇEKLİĞİ YOK

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tam tersi yönde açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "'İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz' söylemek çok kolay, senin içinin yağlarını da eritiyor olabilir ama bunu söylemenin gerçekliği yok." dedi.

ÖZTRAK'TAN KAFTANCIOĞLU'NA 'SEN KONUŞMA' GÖNDERMESİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına 'sen konuşma' minvalinde bir cevap verdi.

Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ''Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yılda ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür.'' dedi.

PARTİ İÇİNDE BİLE FİKİR BİRLİKLERİ YOK

Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalar parti içinde diyalog ve birliğin olmadığını kanıtlar nitelikte oldu.

Sosyal medyada benzer eleştiriler yapılırken "Daha parti yönetemeyenler nasıl ülke yönetmeye talip oluyor" yorumları yapıldı.