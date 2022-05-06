CHP'de 'sığınmacı' kavgası! Faik Öztrak'tan Canan Kaftancıoğlu'na yanıt geldi

Son günlerde operasyon hesapları ve Ümit Özdağ, Sinan Oğan gibi siyasilerin Türkiye'de sığınmacılar üzerinden başlattığı algı operasyonunda yalanlar tek tek ortaya çıkmaya başlarken CHP içindeki kavga ve politikasızlığı da ortaya koydu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da katıldığı bir sohbette sığınmacıları gönderme vaadinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
KILIÇDAROĞLU 'GÖNDERECEĞİZ' DEMİŞTİ
Daha önce sığınmacıları karşı skandal açıklamalarıyla bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm sözdür, en geç iki yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
SÖYLEMEK ÇOK KOLAY AMA GERÇEKLİĞİ YOK
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tam tersi yönde açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "'İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz' söylemek çok kolay, senin içinin yağlarını da eritiyor olabilir ama bunu söylemenin gerçekliği yok." dedi.
ÖZTRAK'TAN KAFTANCIOĞLU'NA 'SEN KONUŞMA' GÖNDERMESİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına 'sen konuşma' minvalinde bir cevap verdi.
Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ''Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yılda ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür.'' dedi.
PARTİ İÇİNDE BİLE FİKİR BİRLİKLERİ YOK
Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalar parti içinde diyalog ve birliğin olmadığını kanıtlar nitelikte oldu.
Sosyal medyada benzer eleştiriler yapılırken "Daha parti yönetemeyenler nasıl ülke yönetmeye talip oluyor" yorumları yapıldı.