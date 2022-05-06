Et ve Süt Kurumu duyurdu: Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için gerekli araçları kullanacak





"Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."





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