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    • Güncel
    • 06.05.2022 17:30
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    • 06.05.2022 17:49
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    Et ve Süt Kurumu duyurdu: Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için gerekli araçları kullanacak

    Et ve Süt Kurumu, arz kısıtlaması yaparak spekülatif fiyat artışına yol açmak isteyenlere ilişkin harekete geçileceğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada "Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için gerekli araçları kullanacak" ifadelerine yer verildi.

    Et ve Süt Kurumu’ndan ’kırmızı et’ açıklaması

    Et ve Süt Kurumunca (ESK), et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerinin, yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır." ifadesi kullanıldı.

    ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.


    Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



    "Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."

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    Haberler Güncel Et ve Süt Kurumu duyurdu: Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için gerekli araçları kullanacak
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