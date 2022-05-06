İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünde son aşamaya gelindi

'TOPLAM SIĞINMACI SAYISI 4 MİLYON 82 BİN 693'

Çataklı, Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunduğunu, bunların tamamının sığınmacı olmadığını söyledi. Çataklı, "Bu sayının içinde Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Ve geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2017 yılından bu yana artmamaktadır. Bu sayının 122 bini 2 yıldır pasif kayıttır; yani Türkiye'de bulunduklarına ilişkin hiçbir işaret yoktur. Bu sebeple 2 yıl önce pasife alınmıştır, yani askıdadır. 2017 yılından bu yana Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır. Uluslararası koruma kapsamında işlemleri yürümekte olan yabancıları topladığımızda toplam 4 milyon 82 bin 693 eder ve toplam sığınmacı sayısına ulaşırız" dedi.

'DÜZENLİ GÖÇMENLERİ DE GÖÇ DALGASIYLA GELMİŞ GİBİ KATIYORLAR'

Çataklı, 1 milyon 417 bin 997 kişinin ülkede ikamet eden düzenli göçmenler olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Zaten asıl manipülasyonun biri de bu ikamet izinliler üzerinden dönmektedir. 1,4 milyon insanı da sanki ülkemize sığınmacı olarak gelmiş Suriye ve Afgan uyruklular olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa bu sayı, ülkemizde resmi ikamet izinli olarak bulunan bütün yabancıları kapsamaktadır. Bu sayının içinde Türkiye'de çalışan bir Alman vatandaş da var, emekliliklerinde Ege ve Akdeniz'e yerleşmiş İngilizler de var, konsolosluk çalışanları var, öğrenciler var, mesela polislik eğitimi için gelmiş başka ülke polisleri var. Uzun yıllardır bu ülkede ticaret yapanlar var, yatırım sahipleri olan var. Bunların 129 bin 142 kişisi öğrenci, 94 bin 560 kişisi de aile izniyle kalanlardır. Toplam 192 ülkeden, ikamet izniyle kalan insan var. Mesela 79 bin Rus, 19 bin Çinli, 16 bin İngiliz, 14 bin Alman, 12 bin Amerikalı, liste böyle uzayıp gidiyor; toplam 192 ülkeden ikamet izniyle ülkemizde bulunan insan var. Oysa bu işin manipülasyonunu yapanlar 1,4 milyon düzenli göçmeni de katıyorlar, sanki onlar da bu göç dalgasıyla gelmiş gibi; sonra bunun üzerine de hayali yuvarlamalar yapıyorlar, 'şu kadar da kaçak vardır şu kadar da Afgan vardır' diye."