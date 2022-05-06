İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünde son aşamaya gelindi

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Çataklı, son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital altyapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor. Türkiye'de kaç düzenli göçmen var, kaç ikamet izinli var, veya kaç düzensiz göçmen yakalanmış, sistem bunu otomatik olarak hesaplar ve hatasız şekilde bize gösterir. Kimse kusura bakmasın, elinde böyle bir sistem olmayan birisinin ister parti başkanı olsun, ister milletvekili, ister tıp profesörü olsun, Türkiye'deki göçmen sayısıyla ilgili verdiği bilgi, hayal ürünüdür. Biz idare olarak 'Türkiye'de şu kadar göçmen var' dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz" dedi.
'BOT HESAPLARIN YÜZDE 21'İ FETÖ, YÜZDE 12'Sİ PKK YANLISI'
Çataklı, sosyal medyada her gün ırkçı başlıkların öne çıktığına vurgu yaparak, "Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bunların hepsini Siber Suçlar Daire Başkanlığımız tespit ediyor. 'Sessiz istila' etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41,54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse yarıya yakını bilgisayar tarafından yönetilen hesaplar. Geriye kalan kısmının içinde de hepimiz biliyoruz ki kendi isimleri yerine başka isimler kullanan önemli bir bölüm var. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31'inin FETÖ yanlısı, yüzde 12'sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz. Bu veriler aslında kimlerin ne yapmak istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
'TOPLAM SIĞINMACI SAYISI 4 MİLYON 82 BİN 693'
Çataklı, Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunduğunu, bunların tamamının sığınmacı olmadığını söyledi. Çataklı, "Bu sayının içinde Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Ve geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2017 yılından bu yana artmamaktadır. Bu sayının 122 bini 2 yıldır pasif kayıttır; yani Türkiye'de bulunduklarına ilişkin hiçbir işaret yoktur. Bu sebeple 2 yıl önce pasife alınmıştır, yani askıdadır. 2017 yılından bu yana Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır. Uluslararası koruma kapsamında işlemleri yürümekte olan yabancıları topladığımızda toplam 4 milyon 82 bin 693 eder ve toplam sığınmacı sayısına ulaşırız" dedi.
'DÜZENLİ GÖÇMENLERİ DE GÖÇ DALGASIYLA GELMİŞ GİBİ KATIYORLAR'
Çataklı, 1 milyon 417 bin 997 kişinin ülkede ikamet eden düzenli göçmenler olduğunu kaydederek, şöyle dedi:
"Zaten asıl manipülasyonun biri de bu ikamet izinliler üzerinden dönmektedir. 1,4 milyon insanı da sanki ülkemize sığınmacı olarak gelmiş Suriye ve Afgan uyruklular olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa bu sayı, ülkemizde resmi ikamet izinli olarak bulunan bütün yabancıları kapsamaktadır. Bu sayının içinde Türkiye'de çalışan bir Alman vatandaş da var, emekliliklerinde Ege ve Akdeniz'e yerleşmiş İngilizler de var, konsolosluk çalışanları var, öğrenciler var, mesela polislik eğitimi için gelmiş başka ülke polisleri var. Uzun yıllardır bu ülkede ticaret yapanlar var, yatırım sahipleri olan var. Bunların 129 bin 142 kişisi öğrenci, 94 bin 560 kişisi de aile izniyle kalanlardır. Toplam 192 ülkeden, ikamet izniyle kalan insan var. Mesela 79 bin Rus, 19 bin Çinli, 16 bin İngiliz, 14 bin Alman, 12 bin Amerikalı, liste böyle uzayıp gidiyor; toplam 192 ülkeden ikamet izniyle ülkemizde bulunan insan var. Oysa bu işin manipülasyonunu yapanlar 1,4 milyon düzenli göçmeni de katıyorlar, sanki onlar da bu göç dalgasıyla gelmiş gibi; sonra bunun üzerine de hayali yuvarlamalar yapıyorlar, 'şu kadar da kaçak vardır şu kadar da Afgan vardır' diye."