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    • 06.05.2022 21:46
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    • 06.05.2022 22:07
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    Yalnız Kurt'un dediği çıktı! 'Sığınmacı' provokasyonuna bir de böyle bakın

    Son günlerde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyonun fitili ateşlenmek isteniyor. Mesele Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 12. bölümünden bir sahne yeniden akıllara geldi. Yalnız Kurt dizisi Türkiye'de belli odakların sahnelemek istediği 'sığınmacı provokasyonunu' haftalar öncesinden deşifre etmiş ve meseleye dikkat çekmişti. İşte yaşananlara ışık tutacak o sahne ve detaylar...

    takvim.com.tr
    ’Sığınmacı’ provokasyonuna bir de böyle bakın

    Son günlerde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon yapılıyor.

    OPERASYON HESAPLARI VE SİYASİLER
    Provokasyon sosyal medya üzerinden bazı hesapların yaptığı paylaşımlar ve Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Tanju Özcan gibi siyasilerin mesajları ile körüklenirken Emniyet birimleri ise yaptıkları çalışmalar ile sığınmacı ve mülteci maskesi takan hesapları tespit ederek provokasyonun önüne geçmeyi amaçlayan bilgilendirici açıklamalar yaptı.

    YALNIZ KURT GÜNLER ÖNCESİNDEN DEŞİFRE ETTİ
    Sığınmacı konusu Türkiye'nin gündemine otururken güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan Yalnız Kurt günler öncesinden mülteci meselesi üzerinden kurulmak istenen tezgahı deşifre etmişti.

    MÜLTECİ KILIĞINA GİRİP ÜLKEYİ KARIŞTIRDILAR
    Ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekilen sahnede boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türk vatandaşını öldürüyor.

    Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılarak ülke kaosa çekilmek isteniyor.

        YALNIZ KURT'UN DEDİĞİ ÇIKTI
        Yalnız Kurt'un dikkat çektiği ve dizide yer verilen sahneye benzer görüntüleri ülkemizde sahnelemek isteyen operasyon çeteleri piyasaya çıkmaya başladı.

        Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Yalnız Kurt'un dediği çıktı" başlığıyla meseleye dikkat çekti.

        Aytuğ'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

        "Haber, bültenlere "Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik" başlığıyla girdi. Afgan mültecilerin bir genç kıza önce laf atıp sonra tacizde bulunması üzerine kızın ağabeyi ve mahalleli olay yerine gelmiş. Çıkan arbedede bir kişi bıçakla yaralanmış.

        Bundan iki hafta önce Atv'nin "haberci" dizisi Yalnız Kurt bu tehlikeli provokasyonu öngörmüştü. Türkiye sınırları içinde karışıklık çıkarmak için fırsat kollayanlar bu kez de mülteci sorununu kaşıyıp duracak, olaylar çıkartacak ve halkın hassasiyetleri üzerinden sinsi planlarını uygulamaya sokacaklardı. O yazının sonunu "Aman uyanık olalım" diye bağlamıştım.

        Provokatörler bir yana, kendi vatanında huzurla yaşayamayan vatandaşların ipi iyice azıya alan mültecilere haklı tepkisini sadece "ırkçılık" diye nitelemek insafsızlık olur. Evet, dünyanın en vicdanlı, en insaflı, en misafirperver milleti olabiliriz. Ama bunun suiistimal edilmesine, kaos yaratmak için sinsice ellerini ovuşturanların ekmeğine yağ sürmesine izin veremeyiz. Bu iş artık beka sorunu haline gelmiştir.
        Hükümetin, geri dönüş projesi için hayata geçireceği 8 madde perşembe günü Sabah gazetemizin manşetindeydi. Hepsini sonuna kadar destekliyorum. Bu insani proje hiç zaman kaybetmeden, bir an önce hayata geçirilmeli. Ama sağduyulu vatandaşımız da bu süreçte provokasyona gelmemeli, tahriklere kapılmamalı. Çünkü düşmanların istediği tam da bu..."

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        Haberler Güncel Yalnız Kurt'un dediği çıktı! 'Sığınmacı' provokasyonuna bir de böyle bakın
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