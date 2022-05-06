Yalnız Kurt'un dediği çıktı! 'Sığınmacı' provokasyonuna bir de böyle bakın

Son günlerde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon yapılıyor.

OPERASYON HESAPLARI VE SİYASİLER

Provokasyon sosyal medya üzerinden bazı hesapların yaptığı paylaşımlar ve Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Tanju Özcan gibi siyasilerin mesajları ile körüklenirken Emniyet birimleri ise yaptıkları çalışmalar ile sığınmacı ve mülteci maskesi takan hesapları tespit ederek provokasyonun önüne geçmeyi amaçlayan bilgilendirici açıklamalar yaptı.