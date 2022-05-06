Yalnız Kurt'un dediği çıktı! 'Sığınmacı' provokasyonuna bir de böyle bakın

Son günlerde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon yapılıyor.
OPERASYON HESAPLARI VE SİYASİLER
Provokasyon sosyal medya üzerinden bazı hesapların yaptığı paylaşımlar ve Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Tanju Özcan gibi siyasilerin mesajları ile körüklenirken Emniyet birimleri ise yaptıkları çalışmalar ile sığınmacı ve mülteci maskesi takan hesapları tespit ederek provokasyonun önüne geçmeyi amaçlayan bilgilendirici açıklamalar yaptı.
YALNIZ KURT GÜNLER ÖNCESİNDEN DEŞİFRE ETTİ
Sığınmacı konusu Türkiye'nin gündemine otururken güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan Yalnız Kurt günler öncesinden mülteci meselesi üzerinden kurulmak istenen tezgahı deşifre etmişti.
MÜLTECİ KILIĞINA GİRİP ÜLKEYİ KARIŞTIRDILAR
Ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekilen sahnede boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türk vatandaşını öldürüyor.
Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılarak ülke kaosa çekilmek isteniyor.