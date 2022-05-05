Başkan Erdoğan'ın açıkladığı gönüllü dönüş projesi için 8 aşamalı plan uygulanacak

Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur insanlara kucağını açan Türkiye, Suriyeli göçmenlerin daha iyi şartlarda ülkelerine dönüp hayatlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adıma daha imza atıyor.

Başkan Erdoğan'ın önceki gün İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşma çerçevesinde 1 milyon göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için ilgili kurum ve kuruluşlarla proje üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. İstikrarlı ve güvenli bölgelerde kurulacak kentler için nüfusun yoğun olduğu illerde yaşayan Suriyelilere öncelik verilecek. Mazlumların umudu Türkiye, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.