Sığınmacılar üzerinden girişilen manipülasyonun amacı ne? İstihbarat oyunu mu? Ekonomik saldırı mı? İşte gerçekler...

Son dönemde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon yapılıyor.

OPERASYON HESAPLARI VE SİYASİLER

Provokasyon sosyal medya üzerinden bazı hesapların yaptığı paylaşımlar ve siyasilerin mesajları ile körükleniyor. Emniyet birimleri ise yaptıkları çalışmalar ile sığınmacı ve mülteci maskesi takan hesapları tespit ederek provokasyonun önüne geçmeyi amaçlıyor.

KENDİLERİNİ 'AFGAN VE PAKİSTANLI' GİBİ GÖSTEREN PROVOKATİF HESAPLARA SORUŞTURMA

Son olarak dün Emniyet Genel Müdürlüğü, kendilerini "Afgan, Pakistanlı" gibi gösteren sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlarla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

"OPERASYON HESAPLARINA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karşılık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir."

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI HESAP 'SURİYELİ' İSMİYLE OPERASYON ÇEKİYOR

Geçtiğimiz ay da Suriyeliler Halk Platformu ismiyle paylaşımlarda bulunan ancak aslında hiçbir resmi platformu içermeyen bir hesabın terör örgütü ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

PROFİLLER PKK KOKUYOR

Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti.

Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından Twitter üzerinden sığınmacı hesabı açarak halkı tahrik eden PKK ve FETÖ ile iltisaklı hesaplar ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

ÖZDAĞ, OĞAN VE ÖZCAN GİBİ İSİMLER YABANCI DÜŞMANLIĞINI KÖRÜKLÜYOR

Operasyon hesaplarının yanında Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Tanju Özcan ve Bengi Başer gibi isimler de Suriyeliler üzerinden algı operasyonunu körüklüyor.

Suriyelileri hedef alan Tanju Özcan tepki çeken uygulamalara giderek yabancılara fahiş su zammı ve nikah ücretini 100 bin lira yapmış "Burada evlenip, çocuk yapmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Oğan ise Suriyeliler üzerinden asılsız bilgiler paylaşarak yabancı düşmanlığını pompalarken Ümit Özdağ da son dönemde provokasyonun dozunu iyice artırdı.

ÖZDAĞ FİNANSE EDİYOR

Operasyon hesaplarının paylaştığı görüntüleri yayarak çeşitli mesajlar veren Özdağ son olarak da "Sessiz İstila" isimli algı kokan içeriğin finansörü ve organizatörü olduğunu itiraf etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü dün sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

7/24 ESASINA GÖRE SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ