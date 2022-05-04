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    • 04.05.2022 20:47
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    Sığınmacılar üzerinden girişilen manipülasyonun amacı ne? İstihbarat oyunu mu? Ekonomik saldırı mı? İşte gerçekler...

    Son dönemde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik sosyal medyada türeyen bazı operasyon hesapları ve Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Tanju Özcan gibi siyasilerin organize açıklamaları ile yeni bir provokasyonun fitili ateşlenmek isteniyor. Emniyet güçlerinin yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı da oraya çıkarıldı. Peki bu siyasi isimlerin ve operasyon hesaplarının amacı ne?, Türkiye bir yabancı istilası altında mı? Suriyeliler iddia edildiği gibi ayrıcalıklı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sığınmacılar üzerinden girişilen manipülasyonun amacı ne?

    Son dönemde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon yapılıyor.

    OPERASYON HESAPLARI VE SİYASİLER
    Provokasyon sosyal medya üzerinden bazı hesapların yaptığı paylaşımlar ve siyasilerin mesajları ile körükleniyor. Emniyet birimleri ise yaptıkları çalışmalar ile sığınmacı ve mülteci maskesi takan hesapları tespit ederek provokasyonun önüne geçmeyi amaçlıyor.

    KENDİLERİNİ 'AFGAN VE PAKİSTANLI' GİBİ GÖSTEREN PROVOKATİF HESAPLARA SORUŞTURMA
    Son olarak dün Emniyet Genel Müdürlüğü, kendilerini "Afgan, Pakistanlı" gibi gösteren sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini duyurdu.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlarla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

    "OPERASYON HESAPLARINA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"
    Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karşılık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir."

    TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI HESAP 'SURİYELİ' İSMİYLE OPERASYON ÇEKİYOR
    Geçtiğimiz ay da Suriyeliler Halk Platformu ismiyle paylaşımlarda bulunan ancak aslında hiçbir resmi platformu içermeyen bir hesabın terör örgütü ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

    PROFİLLER PKK KOKUYOR
    Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti.

    Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından Twitter üzerinden sığınmacı hesabı açarak halkı tahrik eden PKK ve FETÖ ile iltisaklı hesaplar ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

    Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

    Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

    ÖZDAĞ, OĞAN VE ÖZCAN GİBİ İSİMLER YABANCI DÜŞMANLIĞINI KÖRÜKLÜYOR
    Operasyon hesaplarının yanında Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Tanju Özcan ve Bengi Başer gibi isimler de Suriyeliler üzerinden algı operasyonunu körüklüyor.

    Suriyelileri hedef alan Tanju Özcan tepki çeken uygulamalara giderek yabancılara fahiş su zammı ve nikah ücretini 100 bin lira yapmış "Burada evlenip, çocuk yapmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

    Sinan Oğan ise Suriyeliler üzerinden asılsız bilgiler paylaşarak yabancı düşmanlığını pompalarken Ümit Özdağ da son dönemde provokasyonun dozunu iyice artırdı.

    ÖZDAĞ FİNANSE EDİYOR
    Operasyon hesaplarının paylaştığı görüntüleri yayarak çeşitli mesajlar veren Özdağ son olarak da "Sessiz İstila" isimli algı kokan içeriğin finansörü ve organizatörü olduğunu itiraf etti.

    Emniyet Genel Müdürlüğü dün sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    7/24 ESASINA GÖRE SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ

    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

    MANİPÜLE EDEN KİŞİ YAKALANDI

        Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen H.K'nin Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

        Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

        Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

        ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM
        Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını itiraf etti.

        Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

        Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."

            İÇİŞLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
            İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

            SİNAN OĞAN VE BENGİ BAŞER RAKAMLAR ÜZERİNDEN ALGI PEŞİNDE
            Özdağ gibi Oğan da sığınmacılar üzerinden toplumun sinir uçlarını kaşıyor. Asılsız iddialar ortaya atan Oğan, Göç idaresi tarafından verilen rakamların aksine abartılı rakamlar paylaşıyor.

            Son olarak Suriyeli sayısının 10 milyon olduğunu iddia eden Oğan, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın tepki göstermesine rağmen algı çalışmasını sürdürdü.

                ÇATAKLI: UTANMADIYSAN İNSANLIK ADINA BEN UTANDIM!
                Oğan'a tepki gösteren Çataklı, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu BİR 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu İKİ! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

                BENGİ BAŞER'İN SEÇİM YALANI
                Prof. Dr. Bengi Başer de Sinan Oğan gibi asılsız rakamlar ortaya atarak 8 milyon Suriyeli ve Afgan'ın seçimlerde önemli rol oynayacağını iddia ederek 'seçmen' algısını işledi.

                Yalanı sürdüren Başer'e İsmail Çataklı, "Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet! Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, İnsanlığı utandıracak kadar cahil! Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz…Son yalanını da söyleyeyim; MSB'nin söylediği rakam -İdlip 3.8 milyon -Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon -Barış Pınarı 300 bin Yani Türkiye'de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, Kötü niyetli sözümona akademisyen!" ifadeleriyle tepkisini gösyerdi.

                OPERASYONLARIN AMACI NE?
                Peki bu siyasi isimlerin ve operasyon hesaplarının amacı ne?, Türkiye bir yabancı istilası altında mı? Suriyeliler iddia edildiği gibi ayrıcalıklı mı?

                DÖVİZ GİRİŞİ ENGELLENMEK Mİ İSTENİYOR?
                Türkiye'ye turistik veya ticari amaçla gelen Suudi Arabistan, Pakistan, Katar gibi ülke vatandaşları da sırf kıyafet ve ten renklerinden dolayı mülteci oalrak lanse ediliyor ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Ümit Özdağ gibi isimler ve operasyon hesapları sadece mülteci düşmanlığını körüklemiyor aynı zamanda Türkiye'ye gelen turisti ve sermayeyi de korkutuyor.

                "BİLİNÇLİ BİR EKONOMİK SALDIRI OPERASYONUDUR"
                Bu meseleye dikkat çeken isimlerden biri de Gazeteci Recep Yeter oldu. Yeter, "Turistleri ırkçı yaklaşımla hedef göstermek pandemi sonrası en büyük döviz giriş kaynağına yönelik bilinçli bir ekonomik saldırı operasyonudur. Dün PKK bombalarla bunu amaçlıyordu, bugün Atatürkçü Kemalist ırkçı maskeli FETÖcüler vs yapıyor. Reklerinin biri kızıl biri lacivert" ifadelerini kullandı.

                "İSTİHBARAT SERVİSLERİ TARAFINDAN ÜRETİLİYOR"
                "Eminönü'nde toplanıp Afganistan bayrağı açan Afganlar, "Burası Eminönü değil Afganistan önü" diye bağırdı." şeklinde bir videoyu alıntılayan ve muhalif tutumu ile bilinen Deniz Ülke Arıboğan da oynanan oyuna dikkat çekti.

                Arıboğan, "Bu tür videolar tahrik etmek için istihbarat servisleri tarafından üretiliyor.Kanmayın! Evsahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya gerizekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir." dedi.

                SURİYELİLER AYRICALIKLI MI?
                Özdağ'ın başını çektiği "Türkiye istila edildi" "SuriyelilerTürklerden daha fazla imkana sahip" iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

                Ne 10 milyona yakın Suriyeli var ne seçimlerde oy kullanacaklar ne maaşa bağlandılar.

                İşte Soru cevap şeklinde Suriyeli ve sığınmacı gerçeği...

                TÜRKİYE'DE NE KADAR SIĞINMACI VAR?
                Türkiye'de toplamda 5 milyon 498 bin 586 mülteci bulunmaktadır.

                TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ VAR?
                3 milyon 768 bin 716 Suriyeli bulunmakta. Geçici koruma kapsamında ülkemizde ikamet etmektedirler.

                NE KADAR SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?
                Yaklaşık 500 bin Suriye'li Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla oluşturduğu güvenli bölgeler sayesinde ülkesine döndü.

                KAÇ SIĞINMACIYA VATANDAŞLIK VERİLDİ?
                190 bine yakın sığınmacıya vatandaşlık verildi. Sığınmacıların kimlik belgeleri kayıtlı. Ayrıca 2016 tarihinden bu yana 143 bin 808 düzensiz göçmenin işlemini yapıldı.

                SURİYELİLERE MAAŞ VERİLİYOR MU?
                Yabancılara maaş verilmiyor. Maaş olarak söylenen para Avrupa Birliği'nin Kızılay aracılığı ile dağıttığı yardım kartı.

                SURİYELİLER OY KULLANACAK MI?
                Vatandaşlığa alınmayan hiçbir Suriye'li oy kullanamaz.

                SIĞINMACILARIN ESKİ KİMLİK BİLGİLERİ DEVLET TARAFINDAN BİLİNİYOR MU?
                Bir kişi kayıt edilmeden önce elindeki tüm belgeler (pasaport,kimlik, evlilik cüzdanı vs.) alınıp kayıtları yapılıyor.Eğer belge yoksa geldikleri mahalleye kadar 99 farklı alanda verileri alınıyor. Eğer sorun yoksa "Geçici Koruma Kimlik" belgesi düzenleniyor. Bu bilgileri alındığı an kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimleri ile bu veriler paylaşılıyor Eğer bu kişi hakkında olumsuz bir durum varsa bu kişiye herhangi bir şekilde statü verilmiyor.

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                Haberler Güncel Sığınmacılar üzerinden girişilen manipülasyonun amacı ne? İstihbarat oyunu mu? Ekonomik saldırı mı? İşte gerçekler...
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