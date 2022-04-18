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    • 19.04.2022 14:28
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    Dokunulmazlığı kaldırılınca sırra kadem basmıştı! HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edildi

    Terörist nişanlısıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dokunulmazlığı kaldırıldığı gibi sırra kadem basmıştı. Nerede olduğu bilinmeyen Semra Güzel’in Norveç'te olduğu iddia edildi.

    takvim.com.tr

    2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

    Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından hakkında fezleke hazırlanan Güzel firar etti.

    Dokunulmazlık zırhı kaldırılan Güzel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    NORVEÇ'TE ORTAYA ÇIKTI İDDİA EDİLDİ
    Kayıplara karışan HDP'li Güzel'in Hakan isimli bir kişinin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alması nedeniyle Norveç'te olabileceği iddia edilmişti.

        Hakan isimli şahsın Norveç'te yaşadığı için ortaya atılan iddia sonrası yapılan araştırmaya göre fotoğraf 2021 Diyarbakır Sur'da bir sanat galerisinde çekildiği belirlendi.


        YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
        Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de gerçekleştirdiği operasyonda "Koçero Meleti" kod adlı Volkan Bora etkisiz hale getirilmişti. Teröristin incelenen telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte Kuzey Irak'taki örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

        Söz konusu görüntüler sonrasında peş peşe tepkiler gelmiş ve Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

        YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, ifade vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için yakalama kararı çıkartılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararıyla ilgili olarak "Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok" diye konuşmuştu.
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        Haberler Güncel Dokunulmazlığı kaldırılınca sırra kadem basmıştı! HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edildi
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