Dokunulmazlığı kaldırılınca sırra kadem basmıştı! HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edildi

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, ifade vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için yakalama kararı çıkartılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararıyla ilgili olarak "Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok" diye konuşmuştu.