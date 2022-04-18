Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın temeline dinamit koyan Gültekin Uysal ile görüştü

KILIÇDAROĞLU, UYSAL'I ÇAĞIRDI

İttifakta krizin artmasından endişe duyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, 6'lı masanın dağılmaması için CHP Genel Merkezi'ne Gültekin Uysal'ı davet etti.

Davet sonrası bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı makamında kabul etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.