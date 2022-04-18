Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 hac kontenjanını açıkladı! Hac kontenjanı kaç kişi oldu?

Yani öncelikli adaylar daha önceden adı çıkmış olanlar olacak. Ancak aynı zamanda 65 yaş kriterinin gelebilecek olması nedeniyle ismi çıkan adaylarda büyük bir azalma olacak. Konuyla ilgili kesin bilgiler ise Diyanet'in yapacağı yeni açıklama ile netleşecek.

ZİYARETÇİ KONTENJANI BİR MİLYONA ÇIKARILDI

Suudi Arabistan hükûmetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.