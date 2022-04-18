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    • 18.04.2022 16:04
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    Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 hac kontenjanını açıkladı! Hac kontenjanı kaç kişi oldu?

    Son dakika.... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan son dakika hac kontenjanı açıklaması geldi. Kovid 19 tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan dışarıdan hacı adayı kabul etmeyeceği duyurmuştu. Bu yıl yeniden kabul olacağını açıklanmasının ardından Türkiye’den gidecek kişi sayısı açıklandı. Peki, hac kontenjanları ne kadar olacak? İşte 2022 hac kontenjanı...

    2022 Hac kontenjanı belli oldu!

    Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

    Erbaş, "19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." dedi.

        PANDEMİ SONRASI İLK HAC

        Bu kapsamda 2022 yılında Türkiye'den toplamda 37 bin 770 hacı adayı için kontenjan ayrılmış olduğu kesinleşti.

        Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi nedeniyle kurada adı çıkmasına rağmen hacca gidemeyen adayların haklarının saklı kalınacağı biliniyor.

        Yani öncelikli adaylar daha önceden adı çıkmış olanlar olacak. Ancak aynı zamanda 65 yaş kriterinin gelebilecek olması nedeniyle ismi çıkan adaylarda büyük bir azalma olacak. Konuyla ilgili kesin bilgiler ise Diyanet'in yapacağı yeni açıklama ile netleşecek.

        ZİYARETÇİ KONTENJANI BİR MİLYONA ÇIKARILDI

        Suudi Arabistan hükûmetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.

            Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.

            Açıklamada, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı.

            Hac ve Umre Bakanlığı ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

            Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.
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            Haberler Güncel Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 hac kontenjanını açıkladı! Hac kontenjanı kaç kişi oldu?
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