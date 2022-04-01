Hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı?

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırıldı.
İFADEYE GELMEDİ
Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden 'yakalama kararı' çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
YURT DIŞINA MI KAÇTI?
Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin iddiasına göre dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığı düşünülüyor. Selvi'nin konuya ilişkin köşe yazısı şöyle:
"Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında eli silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel, ifadesi alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davetine yanıt vermeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bulunabileceği adreslerde aranan Güzel'e ulaşılamadı.
Semra Güzel'in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel'in yurtdışına çıkışının engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı.
En son Diyarbakır'da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel'in yasadışı yollar ile Türkiye'den kaçtığı tahmin ediliyor.
PKK KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, "Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın telefonunda adli birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le birlikte fotoğrafları çıkmıştı. PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora'nın talebi üzerine Semra Güzel'i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel'in kod adının "Koçero'nun gülü" olduğunu ifade etmişti.
SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ
Semra Güzel'in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel'in öldürülen terörist Volkan Bora'nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı.
Terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel'le Kuzey Irak'taki PKK'nın Metina Kampı'na gittiklerini anlatmıştı.