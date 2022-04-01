Hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı?

PKK KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, "Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın telefonunda adli birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le birlikte fotoğrafları çıkmıştı. PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora'nın talebi üzerine Semra Güzel'i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel'in kod adının "Koçero'nun gülü" olduğunu ifade etmişti.

SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ

Semra Güzel'in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel'in öldürülen terörist Volkan Bora'nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı.

Terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel'le Kuzey Irak'taki PKK'nın Metina Kampı'na gittiklerini anlatmıştı.