PKK'nın gelini firari HDP'li Semra Güzel'e yeni fezleke!

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu görüntüler üzerine harekete geçerek Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı.