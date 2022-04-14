PKK'nın gelini firari HDP'li Semra Güzel'e yeni fezleke!





YENİ FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 14 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, yakalama kararı bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, Güzel'in evinde saklanmasına ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan yeni bir fezleke hazırlandı.

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