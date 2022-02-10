Kandil'in gelini HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı! Songül Bora'dan bomba itiraflar

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile Volkan Bora'nın fotoğraflarının PKK'nın en etkin yuvalarından biri olan ve Kuzey Sevk İdaresi olarak bilinen Metina kampında çekildiği tespit edilmişti.
Kampa ancak örgüt üyesi olan ve yöneticilerin izin verdiği kişilerin girebildiği Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerle ortaya çıkmıştı.
ÇARPICI İFADELERE ULAŞILDI
Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Bu kapsamda, HDP Milletvekili Semra Güzel'in Kuzey Irak'ta bulunan Metina kampına Volkan Bora'nın annesi Songül Bora ile beraber gittikleri tespit edildi ve Volkan Bora'nın annesi Songül Bora'nın ifadesi alındı. Songül Bora'nın Semra Güzel hakkında verdiği çarpıcı ifadeye ulaşıldı.