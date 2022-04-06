HDPKK'lı Semra Güzel'in kaçış rotası belli oldu! Milletvekilliği düşecek mi?

HDPKK'lı Semra Güzel'in yurt dışına kaçtığı söylentilerinin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konuda tahkik ediliyor." demişti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK kampında "Koçero" kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da dokunulmazlığı kaldırılmıştı.