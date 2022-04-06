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    • 06.04.2022 10:44
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    • 06.04.2022 10:54
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    HDPKK'lı Semra Güzel'in kaçış rotası belli oldu! Milletvekilliği düşecek mi?

    Terör örgütü PKK kampında "Koçero" kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Hezil Çayı üzerinden Kuzey Irak'taki PKK kamplarına geçtiği iddia edildi. Güzel'in kamplardan Almanya ve Belçika'ya geçme planları yaptığı değerlendiriliyor. Öte yandan Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için iki yol var. Onlardan biri yargı kararı çıkması ve Genel Kurul'da okunması bir diğer seçenek ise iç tüzükte yer alıyor. Buna göre mazeretsiz şekilde üst üste 5 kez Meclis oturumlarına katılmayan kişinin vekilliği düşürülebiliyor.

    takvim.com.tr
    HDPKK’lı Güzel’in kaçış rotası belli oldu!

    HDPKK'lı Semra Güzel'in yurt dışına kaçtığı söylentilerinin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konuda tahkik ediliyor." demişti.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK kampında "Koçero" kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da dokunulmazlığı kaldırılmıştı.



    KAÇIŞ ROTASI BELLİ OLDU
    Güzel dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldikten sonra ortadan kayboldu ve Şırnak'taki Hezil Çayı üzerinden yasa dışı yollarla sınır ötesine geçti.

    Konuyla ilgili TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Güzel'in PKK kamplarından Avrupa'ya gitmeye çalıştığını değerlendiren Yiğitel, "Sürekli orayla yazıştığı ve Suriye'den Avrupa'da bu iki ülkeden birine iltica etmeye çalıştığı bilgisi var" ifadelerini kullandı.

    Güzel'in dokunulmazlığı görüşülürken Meclis'e gelip savunma yapmadığını hatırlatan Yiğitel, "Dokunulmazlığının tartışıldığı bir dönemde aslında geçiş yaptığı yani Ocak ayında Ankara'dan Diyarbakır'a oradan Şırnak'a oradan da Kuzey Suriye'ye YPG bölgesine geçtiği bilgisi var." dedi.

        AVRUPA'YA GEÇMEYE ÇALIŞYOR
        Güzel'in oradan Avrupa'ya geçmeye çalıştığını belirten Yiğitel şu ifadeleri kullandı: "Tam olarak geçip geçmediğine dair net bir bilgi yok ama Almanya ya da Belçika eldeki bilgiler bunu gösteriyor. Sürekli orayla yazıştığı ve Suriye'den Avrupa'da bu iki ülkeden birine iltica etmeye çalıştığı bilgisi var. İltica kabul edilirse geri almak çok zor olacak. Zaten bulunduğu yerde hakkında yakalama kararı var. PKK ile işbirliği yaptığına dair yargılama da başladı."

        SEMRA GÜZEL'İN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?
        Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için iki yol var. Onlardan biri yargı kararı çıkması ve Genel Kurul'da okunması bir diğer seçenek ise iç tüzükte yer alıyor. Buna göre mazeretsiz şekilde üst üste 5 kez Meclis oturumlarına katılmayan kişinin vekilliği düşürülebiliyor.

        TESPİT EDİLDİĞİNDE GEREĞİ YAPILACAKTIR
        AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin "Mazeretsiz 5 birleşime katılmama durumu tespit edildiğinde gereği yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

        HDP'Lİ GÜZEL'İN SKANDAL FOTOĞRAFLARI
        29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK'nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü. Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

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        HDPKK’lı Güzel’in kaçış rotası belli oldu!
        Haberler Güncel HDPKK'lı Semra Güzel'in kaçış rotası belli oldu! Milletvekilliği düşecek mi?
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