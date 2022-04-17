CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 11 milyon TL harcayarak yaptığı sosyal tesis halkın kullanımına açılmadan çöktü

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi. Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti.
Ancak o proje, aradan geçen 7.5 yıla rağmen tamamlanamadı. Başkan Türkyılmaz, projenin ilk etabının tamamlandığı duyurdu. Ancak sosyal tesis henüz halkın kullanımına açılmadan şoke etti. Projenin sosyal tesis etabı tamamlandığında, tanıtımı yapılan görselleriyle ilgisi olmadığı için eleştirilen ve Mudanyalılar tarafından ucubeye benzetilen binalar daha kullanıma açılmadan adeta dökülmeye başladı.
Tabanları yaklaşık 10 santimetre çöken, zemin kaplamaları yerinden sökülen binanın duvarlarında ise derin çatlaklar oluştu. Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.