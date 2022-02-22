CHP'li Hayri Türkyılmaz Mudanya’nın simgesini İBB'ye hibe etti

Vapurun İBB'de tarih ve kültürel mirasa uygun olarak değerlendirileceğini belirten Türkyılmaz, vapurun, kütüphane, müze veya hastane olarak hizmet vereceğini söyledi. Bazı vatandaşlar, vapurun Mudanya'da da kütüphane veya müze olarak değerlendirilebileceğini, bunun için İstanbul'a gönderilmesine gerek olmadığını söyledi.