CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan Türk bayrağına saygısızlık!

Sabah'ta yer alan habere göre, Türk Bayrağı ve Anıtın içler acısını halini gören ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Memleket Partili Mudanya Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Er, "Üç yönden Büyük Önder Atatürk'ün siluetinin göründüğü anıt, ne yazık ki kaderine terk edilmiş haliyle hem hemşerilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin içini sızlatıyor.