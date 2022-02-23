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    • 23.02.2022 06:59
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    • 23.02.2022 06:59
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    CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan Türk bayrağına saygısızlık!

    Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz Kordonboyu kanal mevkiinde yere yaptırdığı ve "Türk Bayrağı yere serilmez" şeklindeki tepkilere rağmen vazgeçmediği anıtı kaderine terk etti. Anıt parkın bakımsız ve içler acısı hali pes dedirtti.

    CHP’li Türkyılmaz’dan Türk bayrağına saygısızlık!

    Bursa'da Marmara denizine hâkim bir tepede bulunan 15 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı ve Anıtını, sessiz sedasız ortadan kaldırtan Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, Kordonboyu kanal mevkiinde yere yaptırdığı ve "Türk Bayrağı yere serilmez" şeklindeki tepkilere rağmen vazgeçmediği anıtı kaderine terk etti.

    Anıt parkın bakımsız ve içler acısı hali pes dedirtti.

    Kordon boyundaki Kanal mevkiindeki parkta, sokak hayvanları tarafından eşilerek bozulan ve rengi solan Türk Bayrağını ile paslanmış ve bakımsız demirlerden oluşan silueti görenler gözlerine inanamadı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Türk Bayrağı ve Anıtın içler acısını halini gören ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Memleket Partili Mudanya Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Er, "Üç yönden Büyük Önder Atatürk'ün siluetinin göründüğü anıt, ne yazık ki kaderine terk edilmiş haliyle hem hemşerilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin içini sızlatıyor.

        Silueti oluşturan metal parçalar ve bunların monte edildiği metal direkler pas içinde çürümeye bırakılmış. Bazı direklerin ise zeminle bağlantı noktaları çürümüş ve rüzgârla birlikte sallanarak tehlike arz eder hale gelmiş" dedi.

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        Haberler Güncel CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan Türk bayrağına saygısızlık!
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