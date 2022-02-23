CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan Türk bayrağına saygısızlık!

Bursa'da Marmara denizine hâkim bir tepede bulunan 15 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı ve Anıtını, sessiz sedasız ortadan kaldırtan Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, Kordonboyu kanal mevkiinde yere yaptırdığı ve "Türk Bayrağı yere serilmez" şeklindeki tepkilere rağmen vazgeçmediği anıtı kaderine terk etti.
Anıt parkın bakımsız ve içler acısı hali pes dedirtti.
Kordon boyundaki Kanal mevkiindeki parkta, sokak hayvanları tarafından eşilerek bozulan ve rengi solan Türk Bayrağını ile paslanmış ve bakımsız demirlerden oluşan silueti görenler gözlerine inanamadı.