CHP’li belediyelerden şehit ailelerine büyük ayıp

Sabah'ta yer alan habere göre, 8 Nisan'da Bandırma Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan şehit babası, Kocadağ, "En alt katta oturuyorum. Üst katlardan çöp geliyor diye derme çatma, uyduruk bir sundurma yaptım. İsteyen gelip görebilir. Bu yaşımda önce karakola gidip ifade verdim. Şimdi de mahkemeye çıkacağım" diyerek yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

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