CHP’li belediyelerden şehit ailelerine büyük ayıp

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde CHP'li belediye, 1992'de şehit olan Burhan Zeytinci'nin ailesinin yaşadığı eve yıkım kararı gönderdi. Güzelyalı Mahallesi'nde oturan anne Hanife Zeytinci'nin (74) tek başına yaşadığı 56 metrekarelik eve tebligat gönderildi.
Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, 3 yıl önce Hanife Zeytinci'yi ziyaret edip sarılarak, "Siz bizim baş tacımızsınız. Sizlerin duaları bize yeter" diyerek poz vermiş, bu fotoğrafı da belediyenin internet sitesinde yayınlamıştı.
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan ve oğlu Ramazan Kocadağ, 1992 yılında vatani görevini yaparken Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan İbrahim Kocadağ (74) ise, evinin önündeki bağımsız alana yukardan çöp atıldığı gerekçesiyle, 2 metreye 6 metre ebatlarında, derme çatma bir sundurma yaptırdı.