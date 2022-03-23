Mudanya'da zeytinlik bırakmayan CHP'li Hayri Türkyılmaz eyleme katıldı! “İmara açtığın alanlar soğan tarlası mı?”



'İMARA AÇTIĞIN YERLER SOĞAN TARLASI MIYDI?'

Mudanya Belediyesi Memleket Partisi Meclis üyesi Mehmet Er, CHP'li Hayri Türkyılmaz'a tepki gösterdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nesillerdir zeytincilikle uğraşan bir ailenin ferdi olarak bugün "Zeytin Ağacıma Dokunma" diyerek şov yapanlara şunu soruyorum: Mudanya'mızda yapılan ve halen yapılmaya devam eden inşaatlar, patates tarlalarına mı dikildi? İmara açılan alanlar zeytinlik değil de soğan tarlası mı? Belediye, yapacağı kendi inşaatları için zemin etüdü yaptırırken iş makinalarının kırıp devirdiği ağaçlar ne olacak? Binlerce dönüm zeytinlik, imara açılıp sökülürken neden "Zeytin Ağacıma Dokunma" demek aklınıza gelmedi? Mudanya'mız özelinde söylüyorum; şehir merkezimizde sit alanları haricinde zeytinlik kalmamışken bugün çıkıp zeytin ağacı güzellemesi yapmak kadar samimiyetsiz bir durum olamaz! Bu açıklamaya katılarak sözde zeytin ağaçlarını koruduğunu gösterenlerin arasında zeytinliğini müteahhide verip karşılığında daire ve dükkan alan kaç kişi var sizce" dedi.