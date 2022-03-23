Mudanya'da zeytinlik bırakmayan CHP'li Hayri Türkyılmaz eyleme katıldı! “İmara açtığın alanlar soğan tarlası mı?”

Bursa'nın zeytini ve zeytinlik arazileriyle ünlü ilçesi Mudanya'da zeytinlik arazileri birer birer imara açan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, talan ettiği zeytinlik arazileri unutup "Zeytin Ağacıma Dokunma" eylemine katıldı. Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da katıldığı eylemde bir de konuşma yaptı.
Türkyılmaz, "Sadece Mudanya'mızda değil ülkemizin her karışındaki zeytinliklerin, madencilik faaliyetlerine kurban edilmesi kabul edilemez! O ağaçların ve her birinin, dallarındaki kuşların, böceklerin, gölgesindeki bitkilerin yaşam hakkı için bu yanlış karardan bir önce dönülmesini istiyoruz" diyerek çevreci imajı çizmeye çalıştı.
612 ZEYTİNLİK ARSA OLDU
Ancak CHP'li Hayri Türkyılmaz, başkan olduğu 2014'ten bu yana, Mudanya'nın zeytin ağaçlarıyla dolu hakim tepelerini beton yığınlarıyla doldurdu. Zeytinlikleri, deniz manzaralı lüks site villalara kurban eden Türkyılmaz ve bazı meclis üyeleri hakkında, 2018'de CİMER'e yapılan şikayet sonrası başlatılan incelemelerin ardından, zeytin alanlarını imara açtığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.