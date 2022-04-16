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    • 16.04.2022 23:33
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    • 16.04.2022 23:33
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    Emine Erdoğan: "Sanatçılarımız başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor"

    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe'deki sanatçılarla iftar programının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor" dedi.

    Erdoğan’dan iftar sonrası sanatçılara teşekkür

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eserleriyle gönüllere dokunan sanatçıların, başarılarıyla kültür ve sanat mirasına kalıcı izler bıraktığını ifade etti.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftarda buluşan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



    İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Emine Erdoğan: "Sanatçılarımız başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor"
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