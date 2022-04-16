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    • Güncel
    • 17.04.2022 06:29
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    • 17.04.2022 06:34
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! Harita paylaşıldı tarih verildi | 17-21 Nisan

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurdun batı kesimlerinin kuvvetli sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtildi. Yağışların özellikle Marmara bölgesinde etkili olacağı kaydedildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise salı günü yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden son dakika kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 25°C
        Az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            KONYA °C, 22°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

            AMASYA °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

            ERZURUM °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 24°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 27°C
                Az bulutlu ve açık


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! Harita paylaşıldı tarih verildi | 17-21 Nisan
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