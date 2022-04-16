6'li masanın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin uzlaşma sağlayamaması ittifak için dağılma sinyallerini vermeye başladı





HDP'Lİ SANCAR'DAN 'BİZSİZ OLMAZ' TEHDİDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 6'lı bloktaki muhalefet liderlerine Başkan Erdoğan'ın karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade ederek, "Bizim olmadığımız bir denklemde, Erdoğan'ın karşısına güçlü bir alternatif çıkarmak mümkün değil. Netice Macaristan gibi olur" diye konuştu.

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