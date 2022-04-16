6'li masanın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin uzlaşma sağlayamaması ittifak için dağılma sinyallerini vermeye başladı

Cumhur İttifakı'na karşı bir araya gelen 6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta, işler her geçen gün daha da karışıyor. 24 Nisan'da 3'üncü kez bir araya gelmesi planlanan 6 muhalefet partisi lideri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde uzlaşmaya varsa da bugüne kadar cumhurbaşkanı adayının ismini belirleyemedi. Parti liderleri, sadece aday kriterini belirleme üzerinde kafa yoruyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip çıkarmakta zorlanan muhalefet liderleri, ortaya attığı aday kriterleri ile adeta birbirleriyle yarışıyor. İşte muhalefet parti liderlerinin birbirinden farklı önerileri:
Cumhur İttifakı'na karşı bir araya gelen 6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta, işler her geçen gün daha da karışıyor. 24 Nisan'da 3'üncü kez bir araya gelmesi planlanan 6 muhalefet partisi lideri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde uzlaşmaya varsa da bugüne kadar cumhurbaşkanı adayının ismini belirleyemedi. Parti liderleri, sadece aday kriterini belirleme üzerinde kafa yoruyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip çıkarmakta zorlanan muhalefet liderleri, ortaya attığı aday kriterleri ile adeta birbirleriyle yarışıyor. İşte muhalefet parti liderlerinin birbirinden farklı önerileri:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Devleti bilmeli, siyasetçi ve sağduyu sahibi olmalı. İttifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli.