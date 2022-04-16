Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet skandalı: Sahte evrakla 1 milyon lirayı ceplediler

Zimmete geçirilen paranın 1 milyondan fazla olduğu tespit edildi. Zimmet olayının açığa çıkması ile paniğe kapılan belediye yetkilileri, suçu hiçbir imza yetkisi olmayan işçi Pelin T.K.'nin üzerine yıktı. Pelin T.K, suçlamayı kısmen kabul etse de zimmete geçirilen tutarın az bir kısmının kendisinde olduğunu beyan etti. İşten atılan Pelin T.K. hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Benzer bir nitelikli zimmet olayı da Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nde yaşandı.