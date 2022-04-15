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    • 15.04.2022 14:41
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    • 15.04.2022 14:52
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    Muharrem İnce 6'lı masayı bombaladı: Şu an altın günü olarak devam ediyor!

    Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi liderinin buluşmalarına ilişkin "'İttifak olmaz' demiyorum. Anlaştığınız konuları alt alta yazarsınız, ittifak ortaklarıyla imzalarsınız. Ortaya bir lider çıkarırsınız. 'Adayımız da bu' dersiniz. O ittifak başarılı olur ama ortada aday yok, üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner. Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Şu an altın günü olarak devam ediyor" dedi.

    takvim.com.tr
    DHA
    İnce 6’lı masayı bombaladı: Şu an altın günü!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisinin hala bir adayı olmadığına dikkat çekti. İnce, "O ittifak başarılı olur ama ortada aday yok, üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner" dedi.

    'ORTADA ADAY YOK'
    6 muhalefet partisi liderinin buluşmalarına ilişkin görüşü de sorulan İnce, "Ben 'İttifak olmaz' demiyorum. İttifak olmalıdır fakat ittifakın başarılı olması için önce ilkelerin olması lazım. " dedi.




    Partilerin anlaştıkları konuları alt alta yazarak imzalamaları gerektiğini belirten İnce, "Ortaya bir de lider çıkarırsınız. 'Adayımız da bu' dersiniz. O ittifak başarılı olur ama ortada aday yok. Ortada üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner. Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Benim dediğim gibi olursa olur. Henüz onu göremedik. Şu anda altın günü olarak devam ediyor" diye konuştu.

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