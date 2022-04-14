Son dakika: 6'lı masa dağılıyor mu? Temel Karamollaoğlu: Şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir!

''O AVANTAJ KALKTI''

Ayrıntıya girmek için erken olduğu belirten Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:





"AK Parti'den kopan yüzde 15'lik kesim AK Parti'nin memleketin sorunlarını çözemediğini gördü. Herkes yanlışı gördü ancak bunu düzeltme konusunda bir ittifak sağlayamadı. Biz de dahil olmak üzere arayışta olacağız. Zaman içerisinde bir neticeye varacağız. Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum."