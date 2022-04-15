Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'den flaş 6'lı masa yorumu: HDPKK'nın kabul etmeyeceği isim aday olamaz

Türkiye günlerdir "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" meselesini tartışıyor. İttifakı oluşturan partilerden hiçbirinin genel başkanı tek başına topluma umut veremediği için bu iş uzatıldıkça uzatılıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu derken geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi ortaya atıldı.
Ancak Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde adaylık düşünmediğini açıklamıştı.
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı bilmecesini köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "6'lı masa HDP'ye, HDP 6'lı masaya muhtaç. Dolayısıyla kim kimi aday gösterirse göstersin, 6'lı masadaki herkes biliyor ki tek kriter var: PKK/HDP'nin kabul etmeyeceği kişi aday olamaz" dedi.
İşte Nedim Şener'in o yazısı:
Yazıma bir anonsla başlayayım: "Gün geçmiyor ki Millet İttifakı üyeleri cumhurbaşkanı adayı için yeni kriterler açıklamasın. Dün de Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, adaylık kriterlerini açıkladı..."
6'lı masanın üyesi partilerin, ayrı zamanlarda birbirine benzer "kriter" açıklamalarının artık bir önemi kalmadı. Herkes "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunu soruyor.
6'lı masa ise "Nasıl bir cumhurbaşkanı?" sorusunun cevabından, "Kim cumhurbaşkanı olacak?" cevabına gelmiyor, gelemiyor. Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Yavaş mı ya da başka bir isim mi?