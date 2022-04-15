Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'den flaş 6'lı masa yorumu: HDPKK'nın kabul etmeyeceği isim aday olamaz

DP'NİN KRİTERLERİ

6'lı masanın üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için kriterlerini şöyle açıkladı:

- 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak.

- Seçilebilirlik.

- Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan T.C. Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, "Kim ve nasıl bir cumhurbaşkanı?" konusundan çok, seçilecek cumhurbaşkanının nasıl kontrol altında tutulacağına odaklanmış durumda; yetki kullanımı konusunda elinden neredeyse taahhütname talep edecek noktadalar.

Peki altı partinin kriterlerin bir önemi var mı? PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin desteğini almadan hiçbirisinin önemi yok.