SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun “Üçüncü İttifak olabilir” çıkışı ne anlama geliyor? 6'lı masada dengeler değişiyor mu?

6’lı masanın üyesi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan 2023 seçimleri için dikkat çeken bir "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması geldi. Karamollaoğlu’nun “Üçüncü İttifak olabilir” çıkışı Millet İttifakı içerisinde nasıl değerlendiriliyor? Millet İttifakı dağılıyor mu? Saadet Partisi ittifaktan ayrılacak mı? Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.