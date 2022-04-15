RAMAZAN İMSAKİYE
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SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun “Üçüncü İttifak olabilir” çıkışı ne anlama geliyor? 6'lı masada dengeler değişiyor mu?

SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun “Üçüncü İttifak olabilir” çıkışı ne anlama geliyor? 6'lı masada dengeler değişiyor mu?
15.04.2022 10:49 - Son Güncelleme: 15.04.2022 10:51

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6’lı masanın üyesi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan 2023 seçimleri için dikkat çeken bir "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması geldi. Karamollaoğlu’nun “Üçüncü İttifak olabilir” çıkışı Millet İttifakı içerisinde nasıl değerlendiriliyor? Millet İttifakı dağılıyor mu? Saadet Partisi ittifaktan ayrılacak mı? Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

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A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardıkları şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak açıklamasının ardından "Acaba Millet İttifakı dağılıyor mu? Saadet Partisi ittifaktan ayrılacak mı?" sorusu akıllara geldi. Ancak işin aslı öyle değil. Saadet Partisi Millet İttifakı içerisinde kalmaya devam edecek. Ancak parlamento seçimlerinde DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle birlikte hareket etmeyi planlıyor. Saadet Partisi iki parti ile birlikte parlamento seçimlerinde tek liste hazırlayacaklar ve bu şekilde seçim yarışına girecekler. Yani Millet İttifakı içerisinde bir ittifak daha oluşturulmuş olacak. İttifak içerisinde ittifak formülü de bu şekilde. Eğer anlaşma sağlanabilirse hayata geçirilmiş olacak.

YENİ FORMÜL DE KOLAY OLMAYACAK!
Bu formüle Gelecek Partisi'nin sıcak baktığını söyleyebiliriz. DEVA Partisi'nin bazı çekinceleri var. Ancak önümüzdeki süreçte bu formülün hayata geçirilmesi noktasında liderler düzeyinde de bir görüşmenin olabileceği konuşuluyor. Neden bu strateji üzerinde duruyor Saadet Partisi ve diğer iki parti?

Çünkü yeni seçim kanununda her parti kendi aldığı oy oranı kadar milletvekili çıkarabilecek. Siyasal gerçekliğe baktığımızda Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin herhangi bir kentte tek başına milletvekili çıkarmalarını zor görünüyor. Bu endişe de zaten bu üç partide hakim. O nedenden dolayı Saadet Partisi Genel Başkanı "Gelin güçlerimizi birleştirelim" çağrısında bulunmuş oldu.

Ancak bu denklemin kurulması da çok kolay değil. Örneğin Konya Saadet Partisi'nin taban bulduğu bir kent. Aynı zamanda Gelecek Partisi Genel Başkanının da memleketi. Burada bir anlaşmanın çok kolay olacağını söyleyemeyiz.

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