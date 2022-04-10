DEMİRTAŞ İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ

Demirtaş, "Ancak ben şahsen Ekrem beyi de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU KAVGASI KIZIŞACAK

Demirtaş' HDP'nin desteğini alabilmek için her fırsatta 'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine İmamoğlu'nu işaret etmesi de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki kavgayı daha da kızıştıracak şeklinde yorumlandı.

MİLLET İTTİFAKININ ADAYLIK KRİZİ ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI

2023'e giden süreçte adayını belirleyemeyen Millet İttifakı her gün farklı bir isim kriziyle gündeme geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ön plana çıkarmak için çeşitli hamleler yapıyor. Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da çeşitli ataklarla isimlerini parlatma yarışı içerisinde olduğu bilinirken Meral Akşener defalarca İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.

Zaman zaman Abdullah Gül ismi de adaylar arasında geçerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ın ismini öne attı. Son olarak Muhalif Gazeteci Nihat Genç ve CHP'li Barış Yarkadaş ise Haşim Kılıç'ın isminin adaylık için konuşulduğunu iddia etti.