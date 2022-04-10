Millet İttifakı 2023'e giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısına çıkaracak ismi henüz bulamamışken her gün ittifakı dağıtacak yeni bir gelişme yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık hazırlıkları yaparken parti içinde yardımcılarının cılız desteği dışında net destek bulamadı.
6 partiyi bir araya getirerek ittifak kuran Kılıçdaroğlu, 6'lı masadan da istediğini alamadı.
SON OLARAK YAVAŞ'IN İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI
Ekrem İmamoğlu ile açık adaylık savaşı veren Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan Ekrem İmamoğlu diğer yandan da Mansur Yavaş destekçilerinin yoğun baskısı altında kaldı.
Son olarak İYİ Parti'den ayrılan ve Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ ittifaka aday olarak Mansur Yavaş'ın ismini tekrar öne çıkardı.
Muhalefet Yavaş'ın ismi üzerinde tartışmaya başlarken terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan ittifakı karıştıracak yeni bir açıklama geldi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Candaş Tolga Işık'a avukatları aracılığıyla konuşan Demirtaş Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nu bir kenara itip İmamoğlu'nu öven açıklamalar yaptı.
DEMİRTAŞ'A 'YAVAŞ' SORULDU İMAMOĞLU'NU ÖVDÜ
Kendisine "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusu yöneltilen Demirtaş, "İsimlere takılmadan ilkeler üzerinden bakmak lazım. Millet İttifakına herhangi bir aday dayatmamız söz konusu olamaz. Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum, isim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz" ifadeleriyle muallak bir yanıt veren Demirtaş daha sonra Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.