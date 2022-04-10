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    • 10.04.2022 19:48
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    HDP'li Selahattin Demirtaş'tan ittifakı karıştıracak çıkış! Mansur Yavaş'ı sordular Ekrem İmamoğlu'nu övdü... Kılıçdaroğlu'na destek yok

    Millet İttifakı'nın adaylık krizi içinden çıkılmaz bir girdaba dönüştü. Adayını henüz belirleyemeyen ittifak 6'lı masayı kursa da 'adaylık' kavgasını bitiremedi. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan adaylık kavgasına son olarak Mansur Yavaş ismi yeniden dahil oldu. Millet İttifakı'nın dışardan ortağı olan HDP'nin cezaevindeki eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise ittifakı karıştıracak bir açıklama yaptı. Kendisine "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusu yöneltilen Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'nu övmeye başladı. Demirtaş'ın HDP'nin desteğini alabilmek için her fırsatta 'Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine İmamoğlu'nu işaret etmesi de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki kavgayı daha da kızıştıracak şeklinde yorumlandı.

    takvim.com.tr
    HDP’li Selahattin Demirtaş’tan ittifakı karıştıracak çıkış!

    Millet İttifakı 2023'e giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısına çıkaracak ismi henüz bulamamışken her gün ittifakı dağıtacak yeni bir gelişme yaşanıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık hazırlıkları yaparken parti içinde yardımcılarının cılız desteği dışında net destek bulamadı.

    6 partiyi bir araya getirerek ittifak kuran Kılıçdaroğlu, 6'lı masadan da istediğini alamadı.

    SON OLARAK YAVAŞ'IN İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI
    Ekrem İmamoğlu ile açık adaylık savaşı veren Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan Ekrem İmamoğlu diğer yandan da Mansur Yavaş destekçilerinin yoğun baskısı altında kaldı.

    Son olarak İYİ Parti'den ayrılan ve Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ ittifaka aday olarak Mansur Yavaş'ın ismini tekrar öne çıkardı.

    Muhalefet Yavaş'ın ismi üzerinde tartışmaya başlarken terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan ittifakı karıştıracak yeni bir açıklama geldi.

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Candaş Tolga Işık'a avukatları aracılığıyla konuşan Demirtaş Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nu bir kenara itip İmamoğlu'nu öven açıklamalar yaptı.

    DEMİRTAŞ'A 'YAVAŞ' SORULDU İMAMOĞLU'NU ÖVDÜ
    Kendisine "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusu yöneltilen Demirtaş, "İsimlere takılmadan ilkeler üzerinden bakmak lazım. Millet İttifakına herhangi bir aday dayatmamız söz konusu olamaz. Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum, isim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz" ifadeleriyle muallak bir yanıt veren Demirtaş daha sonra Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

        DEMİRTAŞ İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
        Demirtaş, "Ancak ben şahsen Ekrem beyi de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum." dedi.

        KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU KAVGASI KIZIŞACAK
        Demirtaş' HDP'nin desteğini alabilmek için her fırsatta 'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine İmamoğlu'nu işaret etmesi de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki kavgayı daha da kızıştıracak şeklinde yorumlandı.

        MİLLET İTTİFAKININ ADAYLIK KRİZİ ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI
        2023'e giden süreçte adayını belirleyemeyen Millet İttifakı her gün farklı bir isim kriziyle gündeme geliyor.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ön plana çıkarmak için çeşitli hamleler yapıyor. Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da çeşitli ataklarla isimlerini parlatma yarışı içerisinde olduğu bilinirken Meral Akşener defalarca İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.

        Zaman zaman Abdullah Gül ismi de adaylar arasında geçerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ın ismini öne attı. Son olarak Muhalif Gazeteci Nihat Genç ve CHP'li Barış Yarkadaş ise Haşim Kılıç'ın isminin adaylık için konuşulduğunu iddia etti.

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        Haberler Güncel HDP'li Selahattin Demirtaş'tan ittifakı karıştıracak çıkış! Mansur Yavaş'ı sordular Ekrem İmamoğlu'nu övdü... Kılıçdaroğlu'na destek yok
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