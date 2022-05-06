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    • Eğitim
    • 06.05.2022 16:01
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    • 06.05.2022 16:01
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    🔔 Hafta sonu sınav var mı? 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar hangi sınav var? 📅ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

    Hafta sonunun gelmesiyle yine her hafta olduğu gibi bu hafta sonu hangi sınavların gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Bu hafta çok önemli bir sınav uygulanacak. Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları yapılıyor. Peki Hafta sonu sınav var mı? Cumartesi ve Pazar hangi sınav var? İşte ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ!

    🔔Bu hafta sonu ne sınavı var?

    ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ! Bu hafta sonu ne sınavı var? 30 Nisan Cumartesi, 1 Mayıs Pazar hangi sınav var? soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM 2022 takvimi yayımlandı. Güncel takvimle birlikte hangi sınavların hangi tarihte uygulanacağı belli oldu. Bu yıl bir çok kritik sınav için tarih yaklaşıyor. İşte detaylar...

    BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

    ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı. Aşağıdaki linke tıkladığınızda bu yılın tüm sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

    👉ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    YAKIN ZAMANDA HANGİ SINAV VAR?

    e-YÖKDİL

    Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022)

    Sınav tarihi: 14.05.2022 13:45

    Sınav sonuç tarihi: 14.05.2022

    İSG

    İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1)

    Sınav tarihi: 15.05.2022 10:15

    Sınav sonuç ilan edilme tarihi: 07.06.2022

    YKS

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT)

    Sınav tarihi: 18.06.2022 10:15

    Sınav sonuç tarihi: 20.07.2022

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT)

    Sınav tarihi: 19.06.2022 10:15

    Sınav sonuç tarihi: 20.07.2022

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT)

    Sınav tarihi: 19.06.2022 15:45

    Sınav sonuç tarihi: 20.07.2022

        YKS NEDİR, AÇILIMI NE DEMEK?

        YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

        Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

        1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
        2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
        3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

        1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

        Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

        YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

        YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

        – Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

        – Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

        – Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

        – Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

        Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

        Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.
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        Haberler Eğitim 🔔 Hafta sonu sınav var mı? 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar hangi sınav var? 📅ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ
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