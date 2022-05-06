🔔 Hafta sonu sınav var mı? 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar hangi sınav var? 📅ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ! Bu hafta sonu ne sınavı var? 30 Nisan Cumartesi, 1 Mayıs Pazar hangi sınav var? soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM 2022 takvimi yayımlandı. Güncel takvimle birlikte hangi sınavların hangi tarihte uygulanacağı belli oldu. Bu yıl bir çok kritik sınav için tarih yaklaşıyor. İşte detaylar...
BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı. Aşağıdaki linke tıkladığınızda bu yılın tüm sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.
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YAKIN ZAMANDA HANGİ SINAV VAR?
e-YÖKDİL
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022)
Sınav tarihi: 14.05.2022 13:45
Sınav sonuç tarihi: 14.05.2022
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1)
Sınav tarihi: 15.05.2022 10:15
Sınav sonuç ilan edilme tarihi: 07.06.2022
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT)
Sınav tarihi: 18.06.2022 10:15
Sınav sonuç tarihi: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT)
Sınav tarihi: 19.06.2022 10:15
Sınav sonuç tarihi: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT)
Sınav tarihi: 19.06.2022 15:45
Sınav sonuç tarihi: 20.07.2022