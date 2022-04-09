Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığına kaçamak yanıt: "Asla isim telaffuz edilmeyecek"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermesi 6'lı masada paniğe neden oldu.
İttifak içinde destek bulamayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş isminin de giderek güçlenmesinin ardından paniğe kapıldı.
KAÇAMAK YANIT: "ASLA İSİM TELAFFUZ EDİLMEYECEK"
CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda kaçamak yanıt vermesi dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu, "Biz altı lider şu kararı aldık. Altı liderin belirlediği aday, tüm partilerin adayı olacaktır. Beraber belirleyeceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim; adayımız, halkın adayı olacaktır.