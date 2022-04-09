Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığına kaçamak yanıt: "Asla isim telaffuz edilmeyecek"

"DAHA ERDOĞAN ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayının açık ve net bir şekilde Başkan Erdoğan olduğunu bilmesine rağmen "Adayı ne zaman belirleyeceksiniz?" sorusuna "Yeri ve zamanı gelince belirleriz. Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye bize ısrarla soruluyor." şeklinde yanıt verdi.

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