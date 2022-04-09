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    • Güncel
    • 09.04.2022 13:29
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    • 09.04.2022 13:34
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    Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığına kaçamak yanıt: "Asla isim telaffuz edilmeyecek"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarımız görevlerinin başındalar zaten. Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız." şeklinde konuşarak lafı yuvarlayarak kaçamak cevap vermesi dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu’na Mansur Yavaş’ın adaylığı soruldu

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermesi 6'lı masada paniğe neden oldu.

    İttifak içinde destek bulamayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş isminin de giderek güçlenmesinin ardından paniğe kapıldı.

    KAÇAMAK YANIT: "ASLA İSİM TELAFFUZ EDİLMEYECEK"
    CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda kaçamak yanıt vermesi dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu, "Biz altı lider şu kararı aldık. Altı liderin belirlediği aday, tüm partilerin adayı olacaktır. Beraber belirleyeceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim; adayımız, halkın adayı olacaktır.

        Dolayısıyla bir çatlak olmayacaktır. Altı liderin ortaklaştığı aday niçin çatlak yaratsın? Belediye başkanlarımız görevlerinin başındalar zaten. Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız." dedi.

        "DAHA ERDOĞAN ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI"
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayının açık ve net bir şekilde Başkan Erdoğan olduğunu bilmesine rağmen "Adayı ne zaman belirleyeceksiniz?" sorusuna "Yeri ve zamanı gelince belirleriz. Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye bize ısrarla soruluyor." şeklinde yanıt verdi.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığına kaçamak yanıt: "Asla isim telaffuz edilmeyecek"
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