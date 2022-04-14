6'lı masanın ipi kimlerin elinde? Büyükelçiler Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye mi çalışıyor?

Masa önemli değil...

Masanın ahşabı bile masaya oturanlardan daha ağır.

Malum, 6'lı masadan söz ediyorum.

Bakacaksanız, onları o masaya oturtanlara, masada ne konuşacaklarını, bildirilerine ne yazacaklarını bile dikte edenlere bakın!..

Büyükelçilerden bahsediyorum...

Avrupa'nın elçilerinden...

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Süleyman Soylu, muhalefetin 28 Şubat'taki "güçlendirilmiş parlamenter sistem" bildirisini Ankara'da yabancı bir büyükelçiye redakte ettirdiğini açıkladığında şaşırdınız mı? Hayır!Peki, Kılıçdaroğlu'nun herhalde "Şuna bir bakıp son halini versin" diyerek bildiri metnini gönderdiği kişinin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz olduğu ortaya çıkınca şaşırdınız mı? Hayır!Malzeme hep bu!Ve olay da bildim bileli budur!

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2017'deki "Milli duruş için son aşama" başlıklı yazımda "Bizdeki muhalefet Almanya'nın denetimindedir; söylemini ve yönünü belirleyen Almanya'dır" demiş ve CHP'nin Almanya'nın uygun görmediği bir şeyi söylemekte zorlanacağını belirtmiştim.Demek ki, Ukrayna krizi falan hiçbir şeyi değiştirmedi.Ancak tıpkı dünyada olduğu gibi bizdeki ortama bir de İngiltere müdahalesi eklendi.O da belli ki, Almanya'nın 6'lı masasına alternatif arıyor; İstanbul'da saha kenarında ısınma hareketleri yapan "yarışçı"ya güvenilir mi, güvenilmez mi, onun hesabında...