Fransız araştırmacı Patrice Moyeuvre diplomasi başarımıza dikkat çekti: Türkiye'nin çabaları takdir edilmeli

Türkiye'nin Ukrayna'da insani yardıma vurgu yaptığının ve bunun önemli olduğunun altını çizen Moyeuvre, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkileri bulunduğunu ve her iki ülkeyle diyaloğu sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Moyeuvre, Türkiye'nin bu krizde üstlenmesi gereken rolü üstlendiğini kaydetti.

Fransa'nın ve Avrupa'nın Rusya'nın saldırılarına sert şekilde karşı çıktığını ifade eden Moyeuvre, Fransa'nın NATO ve Avrupa Birliği müttefikleriyle Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldığını hatırlattı.