Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek! Saat belli oldu

Podolyak, müzakerelerin bir gündeminin de birikmiş tüm insani sorunların çözülebilmesi için ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak savaş kurallarının ihlalinin artmasının da önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Toplantıda savaş esirlerine muamele konusunun da gündeme geldiğini belirten Podolyak, "Her iki taraf da savaş kurallarına uymalı. Her ihlal vakası ilgili makamca ayrıntılı şekilde araştırılacak ve uygun yasal sonuçları olacaktır." diye konuştu.

PUTİN'İN MÜŞAVİRİ MEDİNSKİY: ESİR RUS ASKERLERE ZORBALIK YAPANLARI CEZALANDIRMA SÖZÜ VERİLDİ

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de toplantı sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, esir alınan Rus askerlerinin bacaklarından silahla vurulmasının gündeme geldiğini aktardı.