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    • 31.03.2022 19:05
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    Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek! Saat belli oldu

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonlanması için diplomasi hamleleri yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Görüşmenin saat 20.00'de yapılacağı bildirildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan girişimlerini sürdürüyor.

    Rusya ve Ukrayna heyetinin İstanbul'da buluşmasına öncülük eden Başkan Erdoğan şimdi de Putin ve Zelenskiy'i görüştürmeyi hedefliyor.

    ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU
    Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Görüşmenin saat 20.00'de yapılacağı bildirildi.

    ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'DA DUYURDU
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan kendisine yöneltilen Rusya-Ukrayna sorularını da yanıtladı.

    "BARIŞ SÜRECİNE ANLAMLI BİR İVME KAZANDIRDIĞINA İNANIYORUM"
    "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Dolmabahçe'deki toplantısında çıkan kısmi ateşkes kararı ile ilgili bir sorum olacak. Türkiye'nin her iki tarafa verdiği güven ve sizin liderler diplomasi konumunuz kısa sürede sonuç alınmasını sağladı. Bu aşamadan sonra en çok merak edilen soru, iki liderin, Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'de buluşma ihtimali. Yeniden bir davetiniz söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirmiş oldukları görüşmelerin barış sürecine anlamlı bir ivme kazandırdığına inandığına inanıyorum." dedi.

    "ARTIK HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE SİZİ BİR ARAYA GETİRMEK" DİYECEĞİZ
    Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'deki askeri operasyonlarını kayda değer biçimde azaltma kararının gerçekten önemli bir adım olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Aynı şekilde devlet başkanlarının bir anlaşma üzerinde mutabık kalındığında bir araya gelebileceklerini açıklamaları da atılan bu adımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunların hayata geçirilmesini ve savaşın daha fazla ölüme, yıkıma sebep olmadan sona ermesini bekliyoruz. Tabii aktif diplomasimiz ve dengeli yaklaşımımız sayesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduk. Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy'le görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek.' diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor."

    RUS VE UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ
    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.

        Toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

        Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katıldı. Rusya ve Ukrayna'da arabuluculuk çalışmaları yürüten Abramoviç, ay başında Moskova ve Lviv'de temaslarda bulunmuştu.

        ABD basınında çıkan haberlerde, Amerikan yönetiminin, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Abramoviç'i yaptırım uygulanan "Rus oligarklar" arasına almadığına yer verilmişti.

        "KİLİT KONU, ULUSLARARASI GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMA"
        Toplantı devam ederken Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Kilit konu, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Ancak böyle bir anlaşma ile savaşı Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde sonlandırabiliriz." dedi.

        Podolyak, müzakerelerin bir gündeminin de birikmiş tüm insani sorunların çözülebilmesi için ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak savaş kurallarının ihlalinin artmasının da önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

        Toplantıda savaş esirlerine muamele konusunun da gündeme geldiğini belirten Podolyak, "Her iki taraf da savaş kurallarına uymalı. Her ihlal vakası ilgili makamca ayrıntılı şekilde araştırılacak ve uygun yasal sonuçları olacaktır." diye konuştu.

        PUTİN'İN MÜŞAVİRİ MEDİNSKİY: ESİR RUS ASKERLERE ZORBALIK YAPANLARI CEZALANDIRMA SÖZÜ VERİLDİ
        Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de toplantı sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, esir alınan Rus askerlerinin bacaklarından silahla vurulmasının gündeme geldiğini aktardı.

            Medinskiy, "Rus askerlerine zorbalık yapanların video kayıtlarını protesto ettiğimizi söyleyebilirim. Bu protesto Ukrayna tarafı tarafından kabul edildi. Bu savaş suçlarına izin verenlerin yakalanmaları halinde en ağır önlemleri alacaklarına söz verdiler." ifadesini kullandı.

            RUS HEYET: GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ
            Toplantının sona ermesinin ardından da açıklama yapan Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti.

            Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini söyledi.

            Ukraynalı müzakereci Arakhamia: 8 ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz

            Ukraynalı müzakereci Arakhamia da görüşmelerin ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

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