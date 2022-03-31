Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek! Saat belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan girişimlerini sürdürüyor.
Rusya ve Ukrayna heyetinin İstanbul'da buluşmasına öncülük eden Başkan Erdoğan şimdi de Putin ve Zelenskiy'i görüştürmeyi hedefliyor.
ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Görüşmenin saat 20.00'de yapılacağı bildirildi.
ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'DA DUYURDU
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan kendisine yöneltilen Rusya-Ukrayna sorularını da yanıtladı.
"BARIŞ SÜRECİNE ANLAMLI BİR İVME KAZANDIRDIĞINA İNANIYORUM"
"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Dolmabahçe'deki toplantısında çıkan kısmi ateşkes kararı ile ilgili bir sorum olacak. Türkiye'nin her iki tarafa verdiği güven ve sizin liderler diplomasi konumunuz kısa sürede sonuç alınmasını sağladı. Bu aşamadan sonra en çok merak edilen soru, iki liderin, Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'de buluşma ihtimali. Yeniden bir davetiniz söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirmiş oldukları görüşmelerin barış sürecine anlamlı bir ivme kazandırdığına inandığına inanıyorum." dedi.
"ARTIK HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE SİZİ BİR ARAYA GETİRMEK" DİYECEĞİZ
Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'deki askeri operasyonlarını kayda değer biçimde azaltma kararının gerçekten önemli bir adım olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Aynı şekilde devlet başkanlarının bir anlaşma üzerinde mutabık kalındığında bir araya gelebileceklerini açıklamaları da atılan bu adımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunların hayata geçirilmesini ve savaşın daha fazla ölüme, yıkıma sebep olmadan sona ermesini bekliyoruz. Tabii aktif diplomasimiz ve dengeli yaklaşımımız sayesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduk. Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy'le görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek.' diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor."
RUS VE UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.