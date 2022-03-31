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    • 31.03.2022 18:15
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    • 31.03.2022 18:29
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    Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Rusya - Ukrayna müzakareleri sonrası İtalya'da Türkiye'ye övgü

    Türkiye geçtiğimiz gün İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tarihi bir toplantıya tanıklık etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Rusya - Ukrayna müzakerelerinin ardından dünya Başkan Erdoğan'ın başarısına odaklandı. Son olarak ise İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

    İtalya’da Türkiye’ye müzakere övgüsü

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye'nin barış sonucunu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak tüm ülkelerin bu hususta Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

    TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR


    Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin taraflar arasında üstlendiği rolü nasıl değerlendirdiği sorusuna Draghi, "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır." yanıtını verdi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Brüksel'de yaptığı toplantı hatırlatılan ve burada Eurosam'ın Samp-T hava savunma sisteminin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Draghi, "Fransa, İtalya ve Türkiye'nin hem bu konuyu (Eurosam) hem de genel anlamda ticari ilişkileri yeniden inşa etmek ve pekiştirmek üzere birkaç yıl önce üzerinde konuşulan bir proje üzerinden görüşmesi üzerinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

        Draghi, üç ülkenin ne zaman görüşeceğine dair ise şunları kaydetti:

        "Görüşmek için halen bir tarih belirlendiğini düşünmüyorum. Gelecek haftalarda bunun nerelerde olacağına dair üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle iyileşti ama hala yapılacak çok şey var."
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        İtalya’da Türkiye’ye müzakere övgüsü
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Rusya - Ukrayna müzakareleri sonrası İtalya'da Türkiye'ye övgü
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