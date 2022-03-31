Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna mesajı! "İstanbul'daki görüşme bir dönüm noktasıdır"

Ukrayna ben NATO'ya girmeyeceksem, benim de garantörlüğümün sağlanması gerektiğini söylüyor. Böyle bir anlaşma olursa Rusya Federasyonu da garantörlerden biri olacak. Ukrayna'nın teklif ettiği Almanya ve Türkiye... Hatta İtalya da var. Başka bu garantörlüğe katılmak isteyen ülkeler olursa dahil olacak.

"ASKER KONUŞLANDIRMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Böyle bir anlaşma olursa, Ukrayna NATO'ya giremeyecek ama AB'ye girebilecek. Bu ülkeler de garantör olacak.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin savaşın içine girmesi, asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değil" açıklaması yaptı."