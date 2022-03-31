Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna mesajı! "İstanbul'daki görüşme bir dönüm noktasıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için çabaların sürdüğünü belirtti.
"İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞME DÖNÜM NOKTASIDIR"
İstanbul'daki görüşmelerin bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızda toplantının İstanbul'da hitap etmesi, ateşkese, barışa ve iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. İki ülkenin İstanbul'da bu adımı atması da bize verdiği önemin göstergesidir. Bazı konularda uzlaşı ve anlayışa vardılar. Rusça dili, tarafsızlık... Tarafsızlık politikası için Ukrayna'nın talepleri masada.
"DIŞİŞLERİ BAKANLARININ BİR ARAYA GELMESİ GÜNDEMDE"
Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi gündemde. Dışişleri Bakanlarının olası bir anlayışı taraf etmesi, daha sonra da liderlerin bu anlaşmayı imzalaması için bir araya gelmesi... Bugün İstanbul'a gidip geldim. Neler yapmamız lazım bu süreçte diye. İki ülkeye ev sahipliği yapmakla bu olmaz.
Bir ateşkes için kalıcı barışın tesisi için savaşın başlangıcından bu yana yoğun çalışma sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderlerle görüşmelerini sürdürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLERLE GÖRÜŞECEK
Dün hem Lavrov hem de Kuleba ile temaslarımız devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız hem telefonda Zelenski ile görüşecek hem de sayın Putin'le görüşecek.