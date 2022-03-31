Başkan Erdoğan 'Manda yoğurdu' polemiklerine cevap verdi: Herkes markette de buluyor evinde de yapıyor

"ORADA BENİM KARŞIMDA KİMLER VAR?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Benim Anadolu'daki çiftçim, köylüm her türlü hayvanın sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde üretiyor." diyen Erdoğan, "Durum böyleyken diyor ki bal demişim. Tamam da, orada benim karşımda kimler var? Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu'da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin hepsinde de tabi bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde çiftçilerle bir araya geldi.

Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.