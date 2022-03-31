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    • Güncel
    • 31.03.2022 14:17
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    • 31.03.2022 14:17
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    Başkan Erdoğan 'Manda yoğurdu' polemiklerine cevap verdi: Herkes markette de buluyor evinde de yapıyor

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiği görüşmede, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini vermişti. Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söylemişti. Özellikle manda yoğurdu üzerinden polemik yapan muhalefete Erdoğan yanıt verdi: Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor.

    Başkan Erdoğan ’Manda yoğurdu’ polemiklerine cevap verdi

    Başkan Erdoğan, her akşam yatmadan yediği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." demişti.

    HER TÜRLÜ YOĞURT BULUNABİLİYOR

    Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasını manipüle eden CHP ve yandaşları; hep bir ağızdan bu karışımın yüzlerce lira olduğu yalanını yaydı. Manda yoğurduyla ilgili polemiğe cevap veren Başkan Erdoğan, "Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor. Onunla da kalmıyor, ondan her tür tereyağını da üretiyor." dedi.

    "ORADA BENİM KARŞIMDA KİMLER VAR?"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Benim Anadolu'daki çiftçim, köylüm her türlü hayvanın sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde üretiyor." diyen Erdoğan, "Durum böyleyken diyor ki bal demişim. Tamam da, orada benim karşımda kimler var? Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu'da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin hepsinde de tabi bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde çiftçilerle bir araya geldi.

    Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.



        CHP MEDYASINDAN ÇİRKİN SALDIRI
        Başkan Erdoğan'ın çiftçilerle yaptığı samimi sohbette basit bir yoğurt tarifi vermesinden bile rahatsız olan CHP'liler ve yandaş basın, yoğurt tarifinin yüzlerce lira olduğu yalanıyla hep bir ağızdan Erdoğan'ı hedef aldı.




        MALİYETİ ŞİŞİRME YARIŞI
        Tarifin maliyetini şişirme yarışına giren CHP basını elini korkak alıştırmadı, bir yoğurt tarifi için 700 lira gibi rakamlar havada uçuştu.



        CHP'NİN ON BİNLERCE LİRALIK KEBAP ZİYAFETİNE SESSİZLER
        Aynı CHP basını, lüks bir kebapçıda ziyafet çekerken görüntülenen Kılıçdaroğlu'nun masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi konusunda ise tek bir kelime bile etmedi.





        TAM KADRO ZİYAFET
        Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görülmüştü.





        İMAMOĞLU'NUN TEKNE SKANDALINA DA GIKLARINI ÇIKARMADILAR
        "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelirken tekne kullanmanın sefasını sürdü. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.



        Erdoğan'ın yoğurt tarifini lüks bulan CHP medyası, İmamoğlu'nun tekne skandalına ilişkin de sessizliğe gömüldü.







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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 'Manda yoğurdu' polemiklerine cevap verdi: Herkes markette de buluyor evinde de yapıyor
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