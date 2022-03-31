Başkan Erdoğan 'Manda yoğurdu' polemiklerine cevap verdi: Herkes markette de buluyor evinde de yapıyor

Başkan Erdoğan, her akşam yatmadan yediği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." demişti.
HER TÜRLÜ YOĞURT BULUNABİLİYOR
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasını manipüle eden CHP ve yandaşları; hep bir ağızdan bu karışımın yüzlerce lira olduğu yalanını yaydı. Manda yoğurduyla ilgili polemiğe cevap veren Başkan Erdoğan, "Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor. Onunla da kalmıyor, ondan her tür tereyağını da üretiyor." dedi.
"ORADA BENİM KARŞIMDA KİMLER VAR?"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Benim Anadolu'daki çiftçim, köylüm her türlü hayvanın sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde üretiyor." diyen Erdoğan, "Durum böyleyken diyor ki bal demişim. Tamam da, orada benim karşımda kimler var? Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu'da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin hepsinde de tabi bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde çiftçilerle bir araya geldi.
Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.