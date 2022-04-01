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    • Güncel
    • 01.04.2022 11:33
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    • 01.04.2022 11:33
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    İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar

    Son dakika haberine göre İstanbul'da CHP'li İBB'ye ait hizmet aracında bir işçi kilometrelerce kasa kısmındaki boyaların üzerinde taşındı. Tehlikeli yolculuk arkadan ilerleyen bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi.

    İBB’nin aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar

    İstanbul'da İBB'ye ait hizmet aracında bir işçi kilometrelerce kasa kısmındaki boyaların üzerinde taşındı. İstanbul'da yol boyama ve bakım işlemleri için kullanılan İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ait reklamlı hizmet aracında bir işçi kasa kısmında boyaların üzerinde yatırılarak seyahat etti.
    Arnavutköy'den başlayan ve kilometrelerce devam eden yolculuk, arkadan ilerleyen bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, aracın sinyal kullanmadan şerit ihlali yaptığı anlar da görüldü.

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