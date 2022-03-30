Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projelere yönelik iddiaları üzerine açıklama yaptı.
YALANLARINA RAKAMLARLA YANIT
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "3 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 9 milyar dolar veriyoruz" ifadesinin yalan olduğu belirtilen açıklamada, "26 Ağustos 2016 tarihinde milletimizin hizmetine sunulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Kuzey Marmara Otoyolu da dahil şekilde toplam yatırım ve işletme süresi 10 yıl 2 ay 20 gündür. YİD modeli ile hayata geçirilen İstanbul'un ve Marmara Bölgesi için oluşturulacak Marmara Otoyol Ringi'nin önemli parçalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaat maliyeti 818 milyon dolardır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 138 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy kesimi için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri toplam 7,18 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 6,9 milyar dolardır. Şimdiye dek köprü için toplam 3,3 milyar liralık ödeme yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.