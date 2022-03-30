Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2022 17:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2022 17:45
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Özbekistan ziyaretine ilişkin açıklama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan’a giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sıcak mesajlar verdi. Erdoğan Özbekistan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada misafirperverliği için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva’ya şükranlarını sundu.

    Emine Erdoğan’dan Özbekistan ziyareti mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

    Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, misafirperverliği için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya şükranlarını sundu.

    SAMİMİ EV SAHİPLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM
    Erdoğan, Twitter hesabından, şunları kaydetti: "Resmi ziyaretimiz kapsamında bizleri misafir eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve kıymetli eşi Sayın Ziroat Mirziyoyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

    KADİM KÜLTÜRÜ İNCELEDİ
    "Taşkent'te Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret ettik. Özbekistan'ın kadim ve derin kültürünün birçok güzel örneğini burada görme ve inceleme fırsatı bulduk. İçten karşılamaları için Özbek kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kara Tahta başlıyor
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Özbekistan ziyaretine ilişkin açıklama
        SON DAKİKA