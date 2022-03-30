Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Özbekistan ziyaretine ilişkin açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, misafirperverliği için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya şükranlarını sundu.

SAMİMİ EV SAHİPLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Erdoğan, Twitter hesabından, şunları kaydetti: "Resmi ziyaretimiz kapsamında bizleri misafir eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve kıymetli eşi Sayın Ziroat Mirziyoyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

KADİM KÜLTÜRÜ İNCELEDİ

"Taşkent'te Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret ettik. Özbekistan'ın kadim ve derin kültürünün birçok güzel örneğini burada görme ve inceleme fırsatı bulduk. İçten karşılamaları için Özbek kardeşlerimize teşekkür ediyorum."