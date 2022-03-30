



'BU ÜLKE 'ACABA BEN BATI'YA NASIL UŞAKLIK YAPARIM' DİYENLERİ DE, MİLLETİN ADAMI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DA GÖRMÜŞTÜR'

Bakan Soylu, "Bu ülke büyükelçilere beline kadar eğilip onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden gelenleri yapanları çok görmüştür. Bu ülke, 'Acaba ben Batı'ya nasıl uşaklık yaparım?' diyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüştür" diye konuştu.