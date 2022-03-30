İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programına katıldı.
Muhalefete seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. 6'lı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masadaki diğerlerine bir söz söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6'lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, 'Bizden sonra hangi temsilcinle bunu bir büyükelçiliğe gönderdin ve bunu düzelttirdin?' diye sorsunlar" dedi.
'BU ÜLKE 'ACABA BEN BATI'YA NASIL UŞAKLIK YAPARIM' DİYENLERİ DE, MİLLETİN ADAMI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DA GÖRMÜŞTÜR'
Bakan Soylu, "Bu ülke büyükelçilere beline kadar eğilip onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden gelenleri yapanları çok görmüştür. Bu ülke, 'Acaba ben Batı'ya nasıl uşaklık yaparım?' diyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüştür" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU NEDEN HALA SESSİZ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6'lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gelmedi. CHP lideri, ne partisinin grup toplantısında ne de bir başka programda soruları yanıtlamadı.