İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna müzakeresinin ardından Rusya kanadından açıklama

MÜZAKERELERİN 4. TURU İSTANBUL'DA YAPILDI

Dün, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk girişimleriyle İstanbul'da iki ülke heyetleri arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yüz yüze müzakerelerin 4'üncüsü düzenlenmişti.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği toplantının ardından Ukrayna heyeti yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de garantör olduğu bir güvenlik koşulunda ısrarcı olduklarını belirtti. Ukrayna, NATO'ya girmeyeceğini de belirtti.

Rus heyet ise çok daha kısa bir açıklama yaptı. Görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini bildirdi, bazı maddelerde anlaşıldığını söyledi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, "Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak' dedi.