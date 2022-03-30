İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna müzakeresinin ardından Rusya kanadından açıklama

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında ateşkesin sağlanması için İstanbul'da gerçekleştirilen toplantının ardından taraflardan olumlu mesajlar gelirken, Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
UKRAYNA ANLAŞMAYA HAZIR
Dün yapılan müzakerelerde yıllardan sonra Kiev yetkililerinin ilk kez Rusya ile anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Medinskiy, "Bize gelecekteki olası bir anlaşmanın, kağıt üzerinde yazılı olduğu anlaşmanın ilkelerini teslim ettiler. Bu kağıtta NATO'ya katılmayı reddetme, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlardan vazgeçme yer alıyor." ifadelerini kullandı.