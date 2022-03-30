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    • 30.03.2022 19:02
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    İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna müzakeresinin ardından Rusya kanadından açıklama

    Rusya - Ukrayna savaşında 35. gün de geride kalırken geçtiğimiz gün İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki ülke müzakare yapmak amacıyla buluştu. Dünyanın da yakından takip ettiği görüşmelerin ardından Rusya kanadından açıklama geldi. Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, müzakerelerde, Ukrayna'nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı koşulları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

    AA
    İstanbul’daki müzakerelerin ardından Rusya’dan açıklama

    Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında ateşkesin sağlanması için İstanbul'da gerçekleştirilen toplantının ardından taraflardan olumlu mesajlar gelirken, Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    UKRAYNA ANLAŞMAYA HAZIR


    Dün yapılan müzakerelerde yıllardan sonra Kiev yetkililerinin ilk kez Rusya ile anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Medinskiy, "Bize gelecekteki olası bir anlaşmanın, kağıt üzerinde yazılı olduğu anlaşmanın ilkelerini teslim ettiler. Bu kağıtta NATO'ya katılmayı reddetme, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlardan vazgeçme yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        Medinskiy, Ukrayna'nın teklifleri arasında yabancı askeri birlikler ve üslerin ülkeye konuşlandırılmasının reddedilmesi ve Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin rızasıyla Ukrayna'da askeri tatbikatlar yapma zorunluluğunun da bulunduğunu söyledi.

        RUSYA İLE NORMAL İLİŞKİLER KURULMALI
        Ukrayna'nın gelecekte Rusya ile normal ilişkiler kurmak istediğini aktaran Medinskiy, "Dün Ukrayna tarafı, Rusya ile gelecekte normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ilk kez yazılı olarak kaydetti." dedi.

        Rusya'nın Kırım ve Donbas ile ilgili "ilkeli tutumunun" değişmediğini vurgulayan Medinskiy, Ukrayna'nın tekliflerde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi halinde ülkede NATO askeri alanı oluşma tehdidinin ortadan kalkacağını dile getirdi.

            MÜZAKERELERİN 4. TURU İSTANBUL'DA YAPILDI
            Dün, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk girişimleriyle İstanbul'da iki ülke heyetleri arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yüz yüze müzakerelerin 4'üncüsü düzenlenmişti.

            Tüm dünyanın yakından takip ettiği toplantının ardından Ukrayna heyeti yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de garantör olduğu bir güvenlik koşulunda ısrarcı olduklarını belirtti. Ukrayna, NATO'ya girmeyeceğini de belirtti.

            Rus heyet ise çok daha kısa bir açıklama yaptı. Görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini bildirdi, bazı maddelerde anlaşıldığını söyledi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, "Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak' dedi.
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