CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar" yalanına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

"HERKESİ SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."