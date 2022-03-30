CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar" yalanına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya… İki ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler. 2,5 milyon Katar'a gönderdiniz, ucuz et yesinler diye. Bize gelince yüzde 48 ete zam yaptılar. Katar aşkından yüzde 48…Onlar ucuz et yiyecek, bizim fakir fukara et yiyemeyecek" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir gün bile geçmeden ortaya çıktı.
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINA AÇIKLAMA
Ticaret Bakanlığı, "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığı"na ilişkin medyada yer alan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirerek, "Konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, 2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının miktar bazında 22 bin 600 olduğu belirtilerek, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.