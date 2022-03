CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar" yalanına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya… İki ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler. 2,5 milyon Katar'a gönderdiniz, ucuz et yesinler diye. Bize gelince yüzde 48 ete zam yaptılar. Katar aşkından yüzde 48…Onlar ucuz et yiyecek, bizim fakir fukara et yiyemeyecek" ifadelerini kullandı.