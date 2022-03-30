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    • 30.03.2022 17:07
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar" yalanına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

    Hemen hemen her konuşmasında hükümeti hedef alan ve yalan söylemekten çekinmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasında yeni bir skandala daha imza attı. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada "Kırmızı ete yüzde 48 zam yaptıkları hafta, Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvanımızı sattılar" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan gecikmeden cevap geldi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya… İki ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler. 2,5 milyon Katar'a gönderdiniz, ucuz et yesinler diye. Bize gelince yüzde 48 ete zam yaptılar. Katar aşkından yüzde 48…Onlar ucuz et yiyecek, bizim fakir fukara et yiyemeyecek" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir gün bile geçmeden ortaya çıktı.

    TİCARET BAKANLIĞI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINA AÇIKLAMA
    Ticaret Bakanlığı, "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığı"na ilişkin medyada yer alan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirerek, "Konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

    Açıklamada, 2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının miktar bazında 22 bin 600 olduğu belirtilerek, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Bu yılın mart ayında Katar'a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 5'tir. 2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797'dir."

        "HERKESİ SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"
        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Dolayısıyla, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."
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        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar" yalanına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
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