Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve AK Parti aleyhine propagandaların önünü açan Ekşi Sözlük'te yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Site içerisindeki 200 kişilik troll ağı deşifre oldu.
Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki anlaşmaya göre 200 kişilik trol ekibine Sözlük'ün tüm imkanları sağlanarak sitedeki gündemi belirleme yetkisi veriliyor. İnsanların ne göreceklerine gördüklerini ne kadar süre göreceklerine bile müdahale eden ekip CHP'nin uyuşturucu skandalından İBB'nin ağaç katliamına kadar ne varsa önüne adeta bariyer koyarak insanların öğrenmesi engelliyor.