İBB'NİN AĞAÇ KATLİAMINA EKŞİ SÖZLÜK KALKANI

Mesela ibb'nin 112 ağacı katletmesiyle ilgili haberin troll kanalına gitmesi 3 dakika sürdü çünkü Chp'nin yalnızca bu işle ilgilenen profesyonel bir ekibi var. Bütün gün bilgisayar başında Ekşi Sözlük başlıklarını takip ediyor ve gündemi belirliyorlar.

Şaka gibi gelebilir ama şimdi size bunun delillerini göstereceğim ama önce küçük bir bilgi vereyim. Bu kanalcı yetkisini binlerce kez kullandığınızda size "tasnifçi" isimli bir sembolik rozet veriliyor. Bu sizin ne kadar çok kanal ataması yaptığınızı gösteriyor.