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    • Güncel
    • 27.03.2022 22:16
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    • 27.03.2022 22:16
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İstanbul'da yapılacak Rusya - Ukrayna müzakeresine ilişkin açıklama

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılmasıyla ilgili olarak, "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

    Barışa vesile olmasını ümit ediyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Liderler, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan - Putin zirvesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz."

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