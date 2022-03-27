Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İstanbul'da yapılacak Rusya - Ukrayna müzakeresine ilişkin açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan - Putin zirvesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: