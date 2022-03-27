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    • 27.03.2022 23:28
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    • 27.03.2022 23:36
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    Yunan'ın mülteci sanarak geri ittiği 8 kişi aranan FETÖ'cü çıktı

    Yunanistan'ın Kuşadası açıklarında mülteci sanarak geri ittiği kişiler arasından 8'inin aranan FETÖ'cüler olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

    Yunan’ın ittiği 8 kişi FETÖ’cü çıktı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan ve Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 8 şüphelinin yapılan sorgusunda FETÖ/PDY üyesi olduğu saptandı.

    Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda bir grup kaçak göçmen tespit etti. Ekipler, koyda bulunan 9 kişiyi gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü.

        Burada yapılan parmak izi incelemesinde şüphelilerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve bu suçtan dolayı yargılanmaları devam eden eski yarbay Ş.A.D., eski astsubay başçavuş M.Y., eski astsubay üstçavuş M.H., eski astsubay başçavuş T.B., eski astsubay üstçavuş G.A., eski astsubay B.S. ve eski üsteğmen F.M.O. ile örgüte ait okullarda öğretmenlik yapmış olan A.D. olduğu belirlendi. Diğer kişinin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. 9 şüphelinin Yunan unsurlarınca geri itildiği ve karaya çıktığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli tutuklanırken, Afganistan uyruklu kişi ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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            Haberler Güncel Yunan'ın mülteci sanarak geri ittiği 8 kişi aranan FETÖ'cü çıktı
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