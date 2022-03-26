CHP'li belediyeler ağaç katliamına doymuyor! İBB'den sonra İzmir'de 15 palmiye ağacı yok edildi





GEREKÇE BÖCEK!

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 palmiye ağacını kesti. Büyükşehir Belediyesi kesime gerekçe olarak da kırmızı palmiye böceğini gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin palmiye ağaçlarını çürüten kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine asırlık ağaçları bir bir kesmesi skandal olarak nitelendirildi. Son 3 yıl içinde İzmir genelinde 1900, Kültürpark'ta ise 100'ün üzerinde tescilli palmiye ağacının aynı gerekçe ile kesilmiş olması kentin simgesi haline gelen Palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. İzmir

Büyükşehir Belediyesi bir süredir kentteki palmiye ağaçlarına dadanan ve çürümesine neden olan kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine işin kolayına kaçıp çareyi hastalıklı ağaçları kesmekte buldu. Son olarak kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 adet asırlık palmiye ağacı hastalık gerekçesi ile kesildi. Palmiye böceği ile mücadele etmek yerine ağaçların kesilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Büyükşehir'in rehabilitasyon yerine ağaçların ölümünü beklediği ileri sürüldü.