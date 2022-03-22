Gezi Parkı'nda taşınan 5 ağaç için eylem çağrısı yapan TEMA İBB'nin kestiği 200 yıllık çınarlara sessiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine ilişkin açıklamasını eleştirdi.
Prof. Dr. Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "TEMA Gezi Parkında kökünden taşınan 5 ağaç için tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen 200 yıllık tarihi çınar ağaçları için İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?" diye sordu.
TEMA: "YÖNETİM KURULUMUZ BU KONUYU GÜNDEMİNE ALMADI"
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize yaptığı açıklamada; "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.