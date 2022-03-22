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    • 22.03.2022 10:47
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    Gezi Parkı'nda taşınan 5 ağaç için eylem çağrısı yapan TEMA İBB'nin kestiği 200 yıllık çınarlara sessiz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan TEMA'ya eleştiri: "TEMA Gezi Parkında kökünden taşınan 5 ağaç için  tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen 200 yıllık tarihi çınar ağaçları için  İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?"

    TEMA’nın İBB çelişkisi! Gezi’de yaygara şimdi sessiz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine ilişkin açıklamasını eleştirdi.

    Prof. Dr. Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "TEMA Gezi Parkında kökünden taşınan 5 ağaç için tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen 200 yıllık tarihi çınar ağaçları için İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?" diye sordu.

    TEMA: "YÖNETİM KURULUMUZ BU KONUYU GÜNDEMİNE ALMADI"
    Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize yaptığı açıklamada; "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.

        Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 21 Mart tarihinde açıklamada bulundu. Açıklamada; "Dolmabahçe'de İBB tarafından gerçekleştirilen çınar ağacı kesimleri konusunda, medyada öne çıkan tartışmaların TEMA Vakfı hakkında da yorumlara yol açtığını üzülerek izliyoruz.

        Bilindiği üzere Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır.

        Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve görülen lüzum üzerine basın açıklamasının yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

            İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı tespit edilmişti. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.

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            TEMA’nın İBB çelişkisi! Gezi’de yaygara şimdi sessiz
            Haberler Güncel Gezi Parkı'nda taşınan 5 ağaç için eylem çağrısı yapan TEMA İBB'nin kestiği 200 yıllık çınarlara sessiz
                SON DAKİKA