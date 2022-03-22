Gezi Parkı'nda taşınan 5 ağaç için eylem çağrısı yapan TEMA İBB'nin kestiği 200 yıllık çınarlara sessiz

Prof. Dr. Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "TEMA Gezi Parkında kökünden taşınan 5 ağaç için tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen 200 yıllık tarihi çınar ağaçları için İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?" diye sordu.