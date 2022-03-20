CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarları katletti! Avrupa'da kanserli ağaçlar bakın nasıl kesiliyor? İBB'nin yalanı böyle çürüdü

'3-6 AY SONRA DİKİLECEKKEN HEMEN DİKTİLER'

İBB yönetiminin yaptığı açıklamalarda ve paylaşımlarında kendisiyle çeliştiğini aktaran Türkyılmaz, "Kesimi yapılan ağaçların yerine İBB tarafından yerleştirilen pano ve bilgi amaçlı pankartlar asıldı.

Bu pano ve pankartlarda çınarların dikim ortamının 3 veya 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra dikimin gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ancak İBB yönetiminin 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, 'Bölgede tespit edilen hastalıklı 39 ağacın 18'i, 20 yaşında genç ağaçlarla değiştirildi. Geriye kalan 21 hastalıklı ağacın değişimi ise 5 ve 6 Mart'ta sağlanacak. Hasta ağaçlar, yayılma riskini ortadan kaldırmak için kesiliyor ve ağaç kökü ile birlikte hastalıklı toprak da alınıyor. Yerlerine, Batı Çınarı dikimi yapılıyor' denildi. Kendi içlerinde çelişip, en az kesim tekniğindeki yanlışlar kadar dikim aşamasında da hata üzerine hata yapmamışlar mı? Kanserli ise neden hemen dikim yapılmıştır? Yoksa kesilen ağaçlar hem kesim uygulaması hem de dikim uygulaması şekline bakıldığında kanserli ağaçlar değil midir?" dedi.