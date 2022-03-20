CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarları katletti! Avrupa'da kanserli ağaçlar bakın nasıl kesiliyor? İBB'nin yalanı böyle çürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Çırağan caddelerinde 112 tarihi çınar ağacını kesilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
TÜRKYILMAZ: "İBB, KANSERLİ İSE NEDEN HEMEN DİKİM YAPILMIŞTIR?"
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çınar ağaçlarının yaşamlarının uzatılması mümkün olabileceğini söyledi.
Hasan Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesilen çınarların olduğu alana "Dikim ortamı 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra daha dirençli olan Batı Çınarı fidanları ile tamamlanacaktır" ifadelerin yer aldığı tabelalar koyduğunu hatırlattı.
Türkyılmaz; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi dikim ortamının 6 ay veya 3 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra dikimin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. En az kesim tekniğindeki yanlışlar kadar dikim aşamasında da hata üzerine hata yapmamışlar mıdır? Kanserli ise neden hemen dikim yapılmıştır? Yoksa kesilen ağaçlar hem kesim uygulaması hem de dikim uygulaması şekline bakıldığında kanserli ağaçlar değil midir?" diye sordu.
"ÇEVREYE VE DOĞAYA KARŞI YAPILMIŞ BİR KATLİAM HAREKETİ"
Hasan Türkyılmaz, şunları söyledi: "Son günlerde meydana gelen biz orman mühendislerinin ise ziyadesiyle önem verdiği, İstanbul ilinde, Beşiktaş sahil boyunca uzanan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde meydana gelen bir kez de 39 adet, toplamda 112 adet çınar ağacının kesilmesi başta kamuoyu olmak üzere tüm çevre, tabiat, yeşil doğa ve ağaç sevdalısı ülke insanımızı üzmüştür."