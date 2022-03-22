CHP'li İBB'nin katlettiği ağaçlarla ilgili şoke eden iddia: Asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?

Yasin Çağatay Seçkin



Derslerinde 2011'den beri hastalıklı ağaçlara yapılan bakımları, tedavileri anlatan bir kişi olarak bu göreve geldiğinde ilk yapması gereken iş bu anıt ağaçların bakımlarını ve tedavilerini devam ettirmesi olması gerekirdi. Onun yerine farklı işlerle uğraştı. Görevi süresince çınarlara ne bir bakım ne de tedavi yaptırmış.