CHP'li İBB'nin katlettiği ağaçlarla ilgili şoke eden iddia: Asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından gizlice ve yasal izin olmadan Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine tepkiler sürerken, çınarların kesilmesinin perde arkasına ilişkin şoke eden iddialar gündeme geldi. İstanbul Çevre Konseyi Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'in peyzaj şirketi sahibi olduğunu ve yeni bir çınar fidanı fiyatının 20 bin TL olduğunu belirterek, "Çınarların kesilmesinin sebebi peyzaj şirketi mi" diye sordu.
'HEMEN İSTİFA ETMELİ'
Sabah'ta yer alan habere göre, Çetintaş, "Bu ağaçların tedavisi mümkünken ve orman mühendisleri tarafından da bu teyit ediliyorken ağaçları kesmeleri büyük bir katliam. Tarihe tanıklık eden bu ağaçların kesilmesi son derece üzücü" dedi. Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'ın peyzaj şirketi sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi:
Babasıyla birlikte bir fidanlık ve peyzaj şirketi kurdu. Bu durumu asla ve asla inkâr edemezler. Bunu yakın çevresinden de teyit ettirdim. Üniversiteden profesör arkadaşları, 'Kes çınarı dik çınarı' diyor. Öğrendiğim kadarıyla yeni dikilen çınarların fiyatı 20 bin TL civarında. Bu ağaçların nereden temin edildiği konusunda ise bilgi sahibi değiliz. Ağaç A.Ş.'den mi alınıyor, yoksa Çağatay Seçkin'in babasıyla birlikte kurduğu fidanlık ve peyzaj şirketinden mi alınıyor?