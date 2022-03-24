İBB’nin katlettiği 112 çınar ağacıyla ile ilgili konuşan Orman Mühendisi Levent Dikmen'den sert tepki: Cahilce kestiler





CAHİLCE BİR TESPİT: Kanser teşhisi tamamıyla yanlıştır. Bu hastalık kanser filan değildir. Asla da bulaşıcı değildir. İBB Daire Başkanı'nın açıklamalarında, sanki hastalık dallardan bulaşıyormuş gibi bir açıklama gördüm. Son derece cahilce bir konuşma, son derece cahilce bir tespittir. Bu kanser değildir. İletim borularının tıkanması dolayısıyla ağacın gün gün yani kangren olan kısımlarının ölüme sürüklenmesidir.